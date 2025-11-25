周休三日連署通過有機會實施？網吐槽：連放個颱風假資方都有意見

[FTNN新聞網]實習記者蔡明惠／綜合報導

台灣堪稱全球工時排名前5大，薪資漲幅小，而物價一直上漲，讓許多員工在不斷調整工作的方式，而日前有網友到論壇分享，他關注到周休三日連署通過，但勞動部長洪申翰也表示還在蒐集各方意見，對此網友們則紛紛回應，「連放個颱風假都一堆資方有意見，更何況週休三日」。

台灣堪稱全球工時排名前5大，薪資漲幅小，而物價一直上漲，讓許多員工在不斷調整工作的方式。（示意圖／Unsplash）

最近有一名網友到Dcard版上以「周休三日連署過了有機會實施嗎」為題透露，他提到近期有人連署周休三日通過的消息，勞動部長洪申翰表示目前還在收集各方意見，需要評估不同類型的勞工與企業之間的想法，同時在研究制度層面的可行性，而前年也有人提案過一次該政策，但因為缺工問題沒下文。

此外，原PO也回應，周休三日還是有許多細節待討論，覺得領時薪的勞工收入會直接受影響，以及減薪及缺工等的問題。

該文一出，有大批網友們紛紛在底下直呼，「不可能的，連署沒用，這只是流程而已，你提週休五天都可以」、「不可能，政府是站在資方那邊的」、「連放個颱風假都一堆資方有意見了，更何況週休三日也會牽涉到基本薪資連帶要調整，資方絕對不可能接受休假變多 但薪資照付」。

