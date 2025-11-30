周休三日連署通過 網路民調3.6萬人震撼表態：4成不贊成

針對民眾連署周休三日，勞動部長洪申翰認為，現階段仍需再次傾聽各界聲音。（圖／本報資料照片）

台灣工時位居全球第5高，過勞問題時常引發社會焦點。有民眾在公共政策平台提案周休三日，提案超過5700人附議，並於10月7日通過，依規定政府必須在12月7日前給予回應。一份網路投票特別調查民眾意見，結果也出爐了。

針對民眾連署周休三日，勞動部長洪申翰24日表示，雖然2年前勞動部曾對相似提案進行評估，但現階段仍需再次傾聽各界聲音，並從產業別、企業規模等面向來理解不同就業情境的需求，認為公共議題的討論是好事。

「Yahoo奇摩新聞」發起網路民調，詢問民眾「周休三日提案連署過關」的看法，共3.6萬人參與投票，統計時間自11月24日至11月28日，贊成的占48.4%（非常贊成32.6%，還算贊成15.8%），不贊成的占40.5%（不太贊成18.5%，完全不贊成22.0%），不知道或沒意見的占11.1%。

被問到希望周休3日怎麼休？有29.4%希望休五、六、日，有22.8%希望休六、日、一，有17.4%希望休三、六、日，其他的占8.1%，不知道或沒意見占22.3%。

這次的投票中，男性占48.8%，女性占51.2%，居住地以北部（北北基／桃竹苗）最多，占53.3%，年齡層分布以41~45歲最多，占18.3%；其次為36～40歲，占16.7%。結果出爐後，引來網友一陣熱議，多數不同意，「台灣人薪水這麼少了還想休？辭職不就好了？」、「干脆日日休好了」、「台灣不適合」、「想太多不可能」、「根本不會實施」。

另外，也有網友建議：「降低每周工時比較實在實用實際」、「工時縮短半小時至1小時可能還比較好，或是每日只要上班6小時就好」、「我覺得增加特休日會更好，增加特休比強制休周三或周五有彈性，也比較有助於提高平日國旅的旅客數」。

