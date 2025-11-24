周休三日連署過關了 勞動部12／7前須回應

台灣勞工工時長期居高不下，根據勞動部2024年統計，受僱者全年平均工時高達2030小時、位居全球第5高，也讓周休三日再度成為社會討論話題，一名網友日前在公共政策平台提案周休三日，主張在不影響產業運作與勞工權益的前提下，調整現行制度，提案曝光後迅速引發迴響，短時間內便累積超過5700人附議，並於10月7日正式跨過附議門檻，依規定勞動部需在12月7日前做出回應。

提案人於8月25日在公共政策平台提案，主張每周上班4天、休息3天，不僅能提升工作與生活的平衡，也有助於吸引年輕人才、促進節能減碳，更能讓員工有時間進修或充電，提高創新能力。

提案人表示，短期內企業可能會面臨調配壓力，尤其是仰賴人力的中小企業，恐怕會增加成本、產能衰退，但他引用英國、日本與冰島等國的試驗成果指出，實施周休三日後，員工效率沒有因此下降，幸福感與心理健康更呈現上升趨勢，顯示周休三日在長期仍具可行性。

提案連署上線後，依規定需在60日內累積5000份附議才能成案，該提案很快突破門檻，最終累計超過5700人附議，並於10月7日正式通過，勞動部須在12月7日前回應，勞動部也表示，將邀集銓敘部、內政部、經濟部、交通部、金管會等相關部會共同研議，並把公務員及軍教體系的實務現況納入討論範圍。

根據勞動部2024年統計，台灣受僱者全年平均工時達2030小時，全球排名第5高，也高於日本的1636小時，以及南韓的1859小時，顯示台灣整體工時偏長；全台更有32.4萬名勞工每周工時超過50小時，其中9.6萬人甚至超過60小時，過勞現象相當普遍。

