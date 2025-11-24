周休三日連署過關！有國家周休三日嗎？勞動部怎麼說？正反意見又是怎麼看？

周休三日 連署通過！有網友提案推動周休三日，累計5768位民眾附議，順利通過門檻，勞動部須於12月7日前做出回應，引發各界討論。究竟周休三日連署是什麼？為何網友要提案周休三日？勞動部、行政院人事行政總處怎麼說？周休三日正反意見又有哪些？跟著Yahoo新聞編輯室一起來了解！

周休三日隨著網友提案連署通過，主關機關勞動部須於12月7日前做出回應，消息一出掀起大眾討論。（示意圖／Getty Images）

周休三日連署是什麼？

周休三日連署是網友Zou今（2025）年8月25日，在公共政策網路參與平台發起的「 推動四日工作制，每週上四天班放假三天 」提案，因為已獲5768位民眾附議，超過 公共政策網路參與實施要點 要求的5000名附議門檻，按照規定，相關政府機關應在12月7日以前給予回應。

提議者Zou主張，短期而言，周休三日可能造成中小企業反彈，因為無法和臨近國家競爭，導致產業面臨產能下降，勞工也面臨工資下降等危機。然而，根據英國、日本、冰島等國的研究實例，長期來說，產能不僅不會下降，甚至可能上升，也有助於提升勞工幸福感，保護勞工身體及心理健康等正面影響。

提議者Zou更提到，周休三日有四大優點，包含：

提升工作與生活平衡：讓員工有更多時間陪伴家人、休息、進修或發展興趣，心理健康改善，壓力下降。

吸引和留住人才：尤其對年輕世代及專業人才有高度吸引力，重視「彈性與生活品質」的員工更願意加入。

環保和節能效果：減少通勤次數，交通壅塞、碳排放下降，辦公室水電成本也可能降低。

長遠來看可能促進創新：員工有更多空間充電、學習新技能，帶來新想法，對企業長期發展有利。

勞動部、人事行政總處初步回應怎麼說？

勞動部：請各位靜候正式回應

勞動部後續將針對相關議題盤點資料，並進行訴求研析及可行性評估，必要時召開會議徵詢意見，會在12月7日前完成具體回應。勞動部也感謝提議者與所有關注此議題的朋友，籲請各位靜候正式回應。

行政院人事行政總處：會負責軍公教的規畫回應

行政院人事行政總處會負責彙整軍、公、教（含學生）人員相關制度，後續規畫的回應。針對公務人員部分，將請銓敘部、內政部、經濟部、交通部、勞動部與金融監督管理委員會等相關部會和全國公務人員協會表示意見；教師（含學生）及軍人部分，則將請教育部與國防部表示意見。待彙整相關機關、團體之意見後，行政院人事行政總處會在12月8日前正式回應說明。

周休三日有國家試行嗎？

現階段，尚未有國家正式將周休三日列為法律強制規定。不過，像是冰島、美國、紐西蘭、英國、日本等國家都有試行。

早在2019年，日本微軟公司便曾試辦周休三日，當時 員工生產效率飆升近40％ ，成果震驚業界。為了營造更彈性的工作環境，讓職員維持工作和生活的平衡，日本現在有越來越多地方政府推行公務員周休三日的制度，像是東京都、大阪府、茨城縣、千葉縣、兵庫縣、奈良縣、岩手縣、秋田縣、群馬縣、埼玉縣、長野縣、鳥取縣、宮城縣，愛知縣則是預計明（2026）年1月上路。

美國心理學會（American Psychological Association）今年發布的 《美國工作調查》顯示 ，2024年，有22%的受訪者表示公司周休三日；2022年，該數據比例僅14%。值得注意的是，各企業周休三日的制度不盡相同，部分企業是將每周40小時的工時分配至四個工作天完成；部分企業則是減少每周工時，同時提供全額薪資。調查中，約80%的受訪者表示，每周工作四天會讓他們更快樂，且不降低工作效率。不過，調查也引用文獻點出周休三日的負面影響，包含排班問題、嚴格的績效考核及監控措施等。

在全球推廣周休三日的非營利組織「 4 Day Week Global 」，2022年攜手英國智庫Autonomy、劍橋大學、美國波士頓學院等單位，研究試行周休三日的61間企業、約2900多名員工， 實驗結果亦顯示 ，跟往年同期相比，公司平均收益增加35%，員工離職率減少57%，員工職業倦怠感降低 71%；約92%的企業也說，願意繼續實施周休三日的制度。

美國體驗管理公司Qualtrics訪問上千名員工對每周工作四天的看法， 調查發現 ，多數員工認同周休三日能夠改善心理健康，但可能不得不在有上班的四天裡，花更長工作時間以彌補錯過的工作；也有55%的員工擔憂，周休三日可能會讓客戶感到困擾。高階管理層則有53%認為周休三日會對公司收入產生負面影響，48%認為員工會因周休三日工作懈怠。

周休三日正反意見怎麼看？

「 推動四日工作制，每週上四天班放假三天 」提案一出，許多網友表達贊同，認為合理的休息能提升工作效率，還能兼顧生活品質與心理健康，「歐洲已經實行過，結果大家反而更有效率地完成份內工作，員工幸福指數提高，會付出更好的回饋給公司，這對企業跟員工都是雙贏」、「每次提到工時改革，政府就搬出『缺工』和『不利國際競爭』這些老理由。但真正讓台灣失去競爭力的，從來不是少休一天，而是長期過勞、低薪，還有那份害怕改變的心態。」

但也有人質疑，企業需要生產力，恐怕無法接受周休三日的勞工，工廠外移的話，失業人數就會增加，「周休三日企業撐得下去嗎？這是要逼公司出走還是倒閉，或者目前是周休二日，加上一天無薪假，剛好周休三日，這樣大家有比較好嗎？」；另有網友擔心，周休三日要是沒有搭配降低工時等相關制度，高工時的問題仍然會發生。

2023年網友Lucas便曾提案周休三日 ，當時 時任全國產業總工會祕書長戴國榮指出 ，縮短工時方向是好的，周休三日可以快速降低工時，但會提高雇主用人難度，考量各行各業的特性、流程不同，建議應用計畫鼓勵即可。再者，周休三日工時降低，勞工薪資可能減少，兼職第二份工作意願勢必提高，與其降低年總工時，不如增加國定假日可行性較高。

事實上，台灣已有公司實施周休三日多年。 美門整合行銷公司總監王麗蓉受訪時說 ，工作不該被工時綁架，從公司年終沒有減少這點可以看出，周五不用上班對營收沒有太大影響，「只要老闆想要就可以推動，不管任何產業嗎？是的，不管任何產業」，強調即使是餐飲業，也能夠周休三日，端看業者想要發展什麼樣的商業模式。

圓神出版社也提到，公司從2013年就實施周休三日，運作、效率一切正常。但有 圓神離職員工透露 ，肯定周休三日的美意，然而主管們的心態沒有轉換，制度又缺乏完整配套，不少人因此離職。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

