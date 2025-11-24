周休三日逾5000人附議 洪申翰：仍在蒐集各方意見

有民眾在公共政策平台提案周休3日，逾5000人附議。勞動部長洪申翰今天（24日）接受媒體聯訪表示，仍在蒐集各方意見階段，各種勞工與企業型態的意見都要做相關評估。

洪申翰上午接受《POP撞新聞》專訪，接受媒體聯訪時，針對有民眾在公共政策平台提案周休3日，並有超過5000人附議，洪申翰說明，目前仍在蒐集各方意見階段。

洪申翰說，台灣企業樣態多，勞工就業型態也很多，各種勞工與企業型態的意見都要做相關評估，制度上也需有更多思考與了解，不同勞工有不同看法，企業依規模不同也有不同想法。

洪申翰提到，可以理解很多勞工期盼工時上能更進一步縮短，所以勞動部連續10年提高最低工資，這可讓相對低薪的勞工，不必因收入不夠而期待或依賴加薪，反而讓工時更長，提高最低工資就是要緩解工時過長問題。

有民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每周上四天班、放假三天」，提案超過5700人附議，並於10月7日通過，依規定政府必須在12月7日前給予回應。