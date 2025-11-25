「周休三日」2年前就被打槍！原因曝光 網嘆：根本不可能

勞動部公布2024年度國際勞動統計數據顯示，台灣總工時為2030小時，世界排名第五、亞洲排名第二，超越南韓及日本。有民眾於8月25日在公共政策網路平台提議「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」，認為此舉能提升工作與生活平衡、吸引人才並促進企業永續發展。

該提案最終獲得5768人附議，10月7日正式通過連署門檻。勞動部已於10月8日與提議者電話聯繫，釐清提議內容，後續將進行訴求研析及可行性評估。勞動部長洪申翰24日表示，目前僅在收集各方意見階段，尚未進入政策設計，將對不同勞工類型和企業類型的意見進行評估。

入口網站Yahoo奇摩新聞以「週休三日提案連署過關，你的看法是？」為題發起投票，至28日截止共有超過11300人參與。投票結果顯示，「非常贊成」佔34.1%，「還算贊成」佔13.9%，「不太贊成」佔17.4%，「完全不贊成」佔26.3%，「不知道/沒意見」佔8.3%。關於休假方式，29.6%民眾希望「五六日」連休，21.6%選擇「六日一」。

值得注意的是，2023年3月曾有類似提案「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」，當時獲得5736人附議通過。行政院人事總處最終以三點理由不予採納：週休三日影響層面廣泛，涉及人民生活作息、工商運作、金融交易及學生受教權益；目前缺乏其他國家全面實施經驗及統計數據參考；在配套措施未臻完備前不宜貿然實施。

網路討論熱烈，多數網友對週休三日持懷疑態度，認為「根本不可能」、「2023年就被否決過，這次也不會例外」。快遞員指出物流業人力短缺問題，週休三日將導致加班費增加，最終運費調漲影響物價。104人力銀行資深經理林書伃表示，高度仰賴人力的服務業、餐飲住宿業、物流業及醫療照護等缺工行業，實施週休三日將增加成本，可能影響台灣經濟成長。

