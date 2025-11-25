周休三日「2年前就被打槍」 網揭解方：還有機會放

網友普遍不看好政府考慮實施周休三日。（示意圖／Unsplash）





公共政策網路參與平台日前通過「周休三日」民眾連署提案，政府必須在12月7日前回應。不過有大批網友認為，這次提案會重蹈2023年覆轍遭否決，並提出關鍵原因。

原Po在Dcard表示，早在2023年就有人提案周休三日，但因缺工問題未獲採納。原Po認為，周休三日仍有許多現實面要討論，例如時薪工可能受到直接衝擊，也會衍生減薪、缺工等問題。他也好奇周休三日：「有機會實施嗎？」

對此，大多數網友普遍不看好周休三日實施，還有人反諷「台灣勞工假太多」。另有人提出縮短工時的解方，將每日工時減少到6小時，或是每天減少半小時到1小時工時，這說法一提出立刻獲得不少網友認同。

廣告 廣告

再看2023年行政院人事總處對「讓台灣成為亞洲第一個周休三日的國家」提案回應，政府當時依3點不予參採連署提案：

一、周休三日實施攸關人民生活作息、工商運作、運輸調度、金融結匯、股市交易及學生受教權益等問題，影響層面甚廣。

二、目前未有其他國家公、私部門全面實施周休三日經驗，且僅有極少數國家試辦部分政府機關周休三日案例，尚缺乏實施周休三日對政府機關行政運作效能、人員健康狀況，及業務推展影響經驗或統計分析數據可供參考。

三、基於政府機關負有遂行公共任務責任，且須維護為民服務品質，在公共行政、產業、教育等面向條件及配套措施未臻完備前，實不宜貿然全面實施周休三日。

更多東森新聞報導

台南12/2起大停水39小時！影響逾32萬戶 範圍曝光

超商花102元中千萬 外送3元也中百萬...充公倒數中

週休三日2年前被駁回 行政院3理由曝光

