周休3日你敢休嗎，有望試辦？民團剖析台灣人「怕過太爽」心態：有幾道門檻

近年全球越來越多公司試行「周休3日」，今年8月，有台灣民眾在公共政策網路參與平台提案「推動4日工作制，每周上4天班放假3天，10初已突破附議門檻，勞動部長洪申翰24日受訪時表示，目前尚在蒐集各方意見階段。對此，台灣公務革新力量聯盟（公革力）24日在臉書以「周休三日，公部門在害怕什麼啦，會不會沒出息？」為題指出，在台灣，為了一天國定假日、颱風假就可以吵翻天，當世界各地已把4天工作周當成正經管理工具、政策來試驗，台灣許多人想到周休3日的第一反應不是期待，而是心虛「這樣會不會被說過太爽？會不會害經濟垮掉？」到目前為止，答案比想像中複雜，也比多數人以為的樂觀。

針對周休3日，台灣公務革新力量聯盟指出，4天工作周有3種作法，一是「工時縮減」模式，薪水不變、工時減到約8成，如從40小時降到32小時，透過精簡流程、砍掉冗長會議等把真正有價值的工作留住，以維持既有產出，如英國、德國、葡萄牙、蘇格蘭的多數試驗都採這條路。二是容易被包裝、實際上最吃力不討好的「工時壓縮」模式，一周工時不變，但塞進4天內，等於每天工作9到10小時，2022年比利時通過勞動改革法案，賦予員工要求4天工作制的權利，但願意採用的勞工不到百分之一，因為很多人發現，彈性工時帶來的不是自由，而是4天過勞加上1天睡。第三種則是混合型，在特定月份集體實驗4天工作周，西班牙瓦倫西亞市就曾透過公共假期，讓全城短暫體驗1個月周休3日的生活。

公革力並在文中盤點他國經驗指出，好處包含機構員工，與心理壓力、焦慮相關的病假天數下降、睡眠變好、交通量下滑、空氣污染指標明顯改善，但也出現如菸酒消耗增加，獨居長者在長周末裡感到更加孤獨、店家關門而覺得不便等負面影響。文中舉例，如比利時把4天的工時壓縮，雖多一天休假，但採用率極低，成為假改革；美國鄉村學校試行4天學制，教師招聘與留任的吸引力提升，但青少年白天無人看管、學生學習成效受等，出現矛盾的影響；以及，若公共服務對象是高度依賴照顧的學生、病人或長者，4天工作週的設計就不能只從員工出發，而必須同步設計安全網與配套。

台灣人害怕周休三日？ 公革力盤點施行門檻

透過上述例子，公革力總結3點趨勢，一是工時與產出之間的連結正在鬆動；二是4天工作周對勞動市場的吸引力，短期內是雇主的利器，長期看很可能像當年的「週休2日」，最後變成基本門檻，一旦全面普及，差異優勢會逐漸被抵消，變成天賦人權，最後一點是從公共衛生的角度來看，少上班一天，壓力下降、睡眠改善、病假減少、減少醫療負擔等，能降低社會成本。但問題是，台灣人在害怕什麼？公革力提出2點分析，即結構和文化，台灣人依然習慣拿加班時數衡量敬業程度，把過勞包裝成值得嘉許的犧牲，看到別人少上一天班直覺不是「那樣生活也不錯」，而是「這樣國家會不會完蛋」？各國實驗都在反覆挑戰一個預設價值，也就是，「我們真的相信，是靠長期磨損身心、堆高工時，才能換來經濟成長嗎？」還是只是沒有勇氣承認，很多加班並沒有創造出相應的價值。

公革力進一步說，至於台灣若要認真實施周休3日，有幾道門檻要先跨過，首先是必須明確區分「縮減」與「壓縮」，避免「假改革」；再者要從會議文化、簽核流程這些最瑣碎的地方改起，以成果為中心重新設計工作，而非只在行事曆上動手腳。公部門若要試行周休3日，可能要學習蘇格蘭錯開排班、增聘人力，讓不中斷的服務換取社會信任，計算成本時要多考量病假減少、招聘成本下降等隱形成本。文末，聯盟表示，也許幾年後，當周休3日不再被視為「懶惰的象徵」，只是正常工作條件的一部分，「我們不再為多休一天假感到歉疚，而是理直氣壯地把它當成一個再普通不過的權利。」

