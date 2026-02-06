周休3日夢碎 勞動部推彈性工時

民眾日前於公共政策網路平台上提案「推動4日工作制，每周上4天班放假3天」，歷經多個月研商後，勞動部表示應審慎考量並將積極推動運用既有的工時彈性措施。（本報資料照片）

周休3日別想了！民眾日前於公共政策網路平台上提案「推動4日工作制，每周上4天班放假3天」，歷經多個月研商後，勞動部給了軟釘子碰，表示應審慎考量並將積極推動運用既有的工時彈性措施，包含彈性上下班、減少工時、遠距工作等多元作法，營造有利企業留才與員工權益的職場環境。

勞動部徵詢各部會意見，部會紛紛指出多個領域已嚴重缺工，實施周休3日，除人力成本上升，也加劇人力缺口，更可能產生危害飛航安全、病人照護權益等負面影響；出勤日數減少，學校行政支援與教學活動會同步受到限制，可能增加學校教學活動或推動行政業務的困難，亦對課綱或學分的制定產生影響。

如郵政、學校、文化場館等民生相關服務也會縮短民眾洽辦業務的時間；股市、銀行等金融市場與國際不同步，恐無法即時反映國際金融情勢，降低市場競爭力與資金調度彈性。

勞工團體則認為，政策主軸應著重於強化工會與企業集體協商工時彈性化機制。雇主也認為，可透過工時彈性措施因應以面對少子化與缺工壓力，但縮短工時或周休3日涉及產業特性與服務模式調整，須漸進推動；學者專家則指出，應先落實周休2日，可鼓勵企業在招募求才時主動揭露年總工時資訊。

勞動部指出，若全面推動周休3日，涉及勞工收入、產業特性、服務模式、人力調度及整體經濟運作，應審慎考量，現階段宜先落實周休2日，推動勞雇雙方協商實施能符合勞工需求的工時彈性化措施。

勞動部將積極推動運用既有的工時彈性措施，包含彈性上下班、減少工時、遠距工作等多元作法，同時鼓勵工會與企業透過團體協商，簽訂有利勞工兼顧工作與家庭需求的團體協約，營造有利企業留才與員工權益的職場環境。