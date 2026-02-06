「周休3日」再度被打槍 勞動部曝現實考量先推工時彈性化





有民眾去年在公共政策網路參與平台提出「周休3日」的提案，勞動部經跨部會討論後，於今天（6日）回應表示，若全面推動周休3日，需考量勞工收入、產業特性、人力調度等狀況，建議現階段應先落實周休2日，並推動勞資協商實施工時彈性化。

勞動部表示，經與全國性勞雇團體、學者專家及目的事業主管機關討論後認為，周休3日恐衝擊多項產業，包括製造業面臨人力與排班調整困難，服務業用人成本與營運壓力上升。另外，交通運輸、醫療、社福等行業目前已嚴重缺工，若實施週休3日，除人力成本增加外，也可能加劇人力缺口，短期內反而須以加班因應，讓勞工無法得到充分休息。

勞動部指出，考量勞工收入、產業特性、服務模式、人力調度及整體經濟運作等狀況，建議現階段宜先落實週休2日，並推動勞資協商實施工時彈性化，例如彈性上下班時間、減少工作時間、遠距工作等。





勞動部說明，現行《勞基法》允許勞工，如有家庭照顧需求，可在1小時範圍內彈性調整工作時間。《性別平等工作法》也規定，勞工如有照顧未滿3歲以下子女，可向雇主申請減少1小時工作時間或彈性調整工作時間，以兼顧工作與家庭生活。





勞動部強調，未來會將「推動工時彈性，落實工作與生活平衡」列為重要政策之一，並積極推動友善工時彈性化措施，精進彈性工時制度運用與團體協商機制；同時加強法遵監督與勞動檢查，營造有利企業留才與保障員工權益的友善職場環境。（責任編輯：王晨芝）





