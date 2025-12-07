周佳琪拚屏市長連任 綠選將難產

國民黨籍屏東市長周佳琪明年將爭取連任。（謝佳潾攝）

屏東市眷村聚落雖不復存在，仍對地方選舉有重要影響力，外省二、三代依舊是藍營鐵票，成為屏東縣綠色執政逾20年無法拿下屏東市長的主因。明年市長選舉，面對國民黨籍現任市長周佳琪確定爭取連任，民進黨人選雖傳聞甚多，卻至今難產，也有綠營基層期待出現奇兵，一舉翻盤。

「從歷史脈絡與現實面來看，完全能理解為何綠營屏東市長人選難產。」地方人士指出，雖然綠營在屏東縣長年執政，但首善之地屏東市擁有大量「眷村票」作為藍營後盾，即使現今眷村聚落已不復存在，但散居的外省二代、三代對地方選舉仍具重要影響力，使綠營屢戰屢敗，屏東市也成為民進黨在台灣尾的「綠地」中，國民黨難得持續保有的「藍天」。

此外，周佳琪除擁有現任優勢、黨內資源外，任內勤跑基層頗受好評，外界普遍看好她連任，也使綠營在周表態爭取連任後，更陷入人選難產窘境。

綠營先前屏縣府縣長室主任王品晴、勞青處長李雨蓁、縣議員梁育慈都曾傳出是可能人選，近期又傳立院黨團幹事長鍾佳濱服務團隊執行長曾美玲有望上陣，但傳聞都無人證實，更無人表態參選。

即便人選難產，綠營基層仍抱持希望表示，民國94年屏東市長選舉，面對藍營勁敵葉壽山，綠營一直推不出人選，最後派出時任屏縣府社會局長涂怡娟出征，涂雖敗戰，卻拿下逾4萬票，創下民進黨得票新紀錄；4年後葉爭取連任，綠營再次人選難產，最終徵召時任稅務局長施錦芳參選，結果施僅小輸葉1000票，跌破眾人眼鏡。

綠營基層說，該2場選戰雖未成功翻盤，卻上演精彩的「奇兵突擊」，期待明年奇兵再現，一舉贏得選戰。