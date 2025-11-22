周佳琪爭取連任 綠盼奇兵再現
屏東縣綠色執政逾20年，卻一直無法攻陷藍營鐵票倉屏東市，而近2屆屏東市長選舉民進黨都搶先敵營確定人選、積極布局，不過，面對國民黨籍現任市長周佳琪明年確定爭取連任，綠營至今遲遲無人表態。綠營人士形容，這次彷彿在復刻民國94年、98年的「奇兵戰術」，盼能打出一場漂亮選戰。
屏東縣雖長年綠色執政，但首善之地屏東市一直是藍營大票倉，民進黨至今未曾拿下過屏東市長寶座，即使如此，綠營不曾放棄過這塊版圖，甚至在2018、2022大選時搶先國民黨確定人選、提早布局，即便最終仍以敗選收場，不過，民進黨的積極度多少已對國民黨造成威脅。
有別於前2次選戰提早決定人選，綠營此次在早已得知周佳琪將爭取連任的情況下，至今不僅人選未定，也無人表態參選，導致地方傳聞滿天飛。
地方政壇人士指出，有關民進黨的屏東市長人選傳言很多，從屏東縣政府縣長室主任王品晴、勞青處長李雨蓁到縣議員梁育慈都有，但均未經證實，梁甚至對外表明，未獲黨的徵詢，也無內部討論。但從相關人選中可以發現都為年輕人，與以往布局略有不同，值得觀察。
對於民進黨無人表態參選，地方政壇議論紛紛，地方人士分析，周佳琪不僅擁有現任優勢、黨內資源，她在市長任期勤跑基層服務，深獲不少好評，連任機會很大，所以可以理解綠營在人選上有一定的難處，不過，也許他們還在等一個「奇兵」出現。
綠營人士說，其實綠營先前曾經有過2次人選難產，卻差點贏得勝選的經驗，分別是在民國94年面對勁敵葉壽山，以及98年對上葉爭取連任時期，而前者最後派出時任屏縣府社會局長涂怡娟出征，後者則徵召時任稅務局長施錦芳參選，選舉結果出乎大家意料。
綠營人士指出，涂當時拿下逾4萬票，首破民進黨紀錄，而施僅輸葉1000票，跌破眾人眼鏡，雖最終都未成功翻盤，但卻上演「奇兵突擊」戲碼，期待此次可以奇兵再現，並且一舉贏得選戰。
其他人也在看
屏東小太陽助學協會頒發獎助金 102位優秀清寒學生獲獎
屏東縣小太陽助學協會今天在屏東市頒發獎助學金給51所學校、102名優秀清寒學生獎助學金，每人5000元，由屏東市長周佳琪親自頒發，鼓勵家境清寒、努力向學的學子，能在追求夢想的道路上能獲得更堅實的力量。清寒學生獎助學金由屏東縣小太陽助學協會主辦，屏東市公所、議長周典論服務處、新園采風社、屏東縣獨輪車協自由時報 ・ 17 小時前
新勢力竄起 楊梅區議員選戰悄開打
桃園市楊梅區應選4席議員，生活區分為楊梅、埔心、富岡、高榮，因五楊高架完工、鄰近竹北及各工業區，交通便利，新移入人口多，明年大選有多數外來年輕選票，面對新型態人口要如何贏得選戰，考驗各市議員參選人。目前楊梅區藍綠及無黨籍議員各有1席，地方上流傳的網路民調僅針對國民黨、民進黨人選，未提及無黨籍、民眾黨有意參選人，儘管目前各黨勢力角逐不明顯，但有數位新秀摩拳擦掌。中時新聞網 ・ 1 天前
賴清德出席新北宜蘭同鄉會 拜託全力支持蘇巧慧、林國漳
總統賴清德今（22）日晚間出席新北市宜蘭縣同鄉會會員大會，除了與理監事等代表合影拍照外，致詞時還特別提到將代表民進黨參選新北市長的立法委員蘇巧慧，還有正式提名參選宜蘭縣長的律師林國漳，拜託在場的新北鄉親能全力支持，給他們機會，讓新北、宜蘭都能進步與越來越好。中時新聞網 ・ 1 天前
孫家銘觀點》高市議員第六選區將成為民進黨「世代與路線」交會戰場
[Newtalk新聞] 民進黨高雄市黨部11月18日召開執評委員會議，通過2026年市議員選舉第一階段提名席次建議，確定大旗美、第2、第3、第4、第5、第6與第8選區共7個選區的提名數，宣告綠營正式進入議員佈局階段，其中第6選區(旗津、鼓山、鹽埕)應選4席、民進黨維持提名2席，延續上屆「藍綠各2」的大致板塊，第三勢力得票有限。不過，綠營同選區早在半年多前就有新人表態參選，曾任陳其邁立委助理的鹽埕區博愛里現任里長林哲弘，將挑戰資深的老大姐李喬如和新潮流菊系大將簡煥宗，讓原本競爭的態勢從「黨對黨」提前轉為「黨內路線之爭」。 第6選區橫跨旗津半島、壽山山腳到老鹽埕街區，是高雄都會中相當具代表性的複合選區，旗津區以觀光、漁業為主，人口結構偏高齡，交通仰賴渡輪與車輛轉運，長期關注渡輪班次、安全、醫療與長照資源；鼓山區兼具舊社區與新建商圈，包含壽山、內惟、哈瑪星一帶，既有老屋保存與生活品質問題，也有海景住宅、輕軌與港灣觀光議題；鹽埕區曾是高雄最繁華的商業核心，如今從「老城區」轉型為文創與觀光重鎮，駁二藝術特區、舊堀江與老市場並存，地方創生與老商圈再造成為重要議題。 山海景觀、新舊社區、商圈變遷的組新頭殼 ・ 1 天前
藍小雞閃躲掛黃國昌看板 張益贍：新北要看「這人」！
論壇中心/綜合報導鄭黃會剛結束，國民黨副主席李乾龍直指黃國昌的聯合政府概念、用於藍白搭檔2026正副市長候選人「也行」。對此，政治評論員張益贍「鼓勵」黃國昌當副市長候選人，到最後看是李四川在選、還是黃國昌在選，不過新北市這局最關鍵一票、是侯友宜決定的。而國民黨新北市議員呂家愷被連番「靈魂拷問」、願不願意選舉招牌放上黃國昌合照，繞了一圈、也給出了答案。民視 ・ 1 天前
兩岸和平非國民黨一廂情願 鄭麗文的務實與無奈／楊雨亭
楊雨亭 鄭麗文日前接受媒體訪問時說：「兩岸和平非國民黨一廂情願就可，若無對岸呼應、國際社會支持，無法落實。」這台灣好報 ・ 19 小時前
民進黨開除月世界垃圾山主嫌 醫酸：昨天還洗風向說是國民黨
高雄月世界被不肖業者傾倒數十噸垃圾，變成「垃圾山」，背後主謀是碧紅里里長李有財父子檔。民進黨高雄市黨部昨（21日）晚間發聲明，火速開除李有財黨籍。胸腔科醫師蘇一峰不禁表示，昨天還洗風向說是國民黨，現在又說馬上要開除黨籍，說法變來變去。中時新聞網 ・ 1 天前
鄭朝方選2026新竹縣長？ 港媒分析藍營潛在人選戰力
新竹縣長楊文科兩任屆滿，2026藍綠白將派誰參戰引發議論。有評論認為，副總統蕭美琴21日突現身竹北市參觀市場恐是為竹北市長鄭朝方挑戰新竹縣長寶座暖身，並分析鄭的潛在對手，直言綠營若提前徵召布局，藍營也恐會加速決定對戰人選，全力守住新竹縣。中時新聞網 ・ 21 小時前
藍白通過「李四川條款」 直轄市副市長固定3人 蘇巧慧批：因人設事
立法院近日修正通過《地方制度法》，直轄市副市長人數將固定增為3人，此法案被稱為「李四川條款」，預計於明年元旦正式實施。這項修法取消了原本人口超過250萬才能增設第3位副市長的限制，改為所有直轄市固定配置3位副市長。此舉引發爭議，民進黨立委蘇巧慧批評國民黨「因人設事」，認為這是為台北市副市長李四川量身訂做，讓他即使參選新北市長而辭職，台北市仍能保有副市長編制。同時，副總統蕭美琴也現身支持蘇巧慧參選新北市長，肯定她兼具父親的衝勁與個人的溫暖特質。TVBS新聞網 ・ 1 天前
新北議員選戰 政二代躍躍欲試
新北市因應人口增加，預計下屆市議員席次將由66席增至68席，加上受到本屆市議員轉戰立委勝選、上屆資深議員落馬與資深議員面臨世代變化、交替，不少「政二代」有意接班參選，在地方上引發外界高度關注。中時新聞網 ・ 1 天前
花蓮徐榛蔚明年卸任 吉安鄉長想接班面臨多人卡關
花蓮縣長徐榛蔚將屆滿2任8年，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，有意問鼎2026年花蓮縣長選舉，不過挑戰者眾，各方陣營都想卡關，縣議員魏嘉賢積極佈署，已掛看板低調宣傳；縣議長張峻也動作頻頻；另方面，民進黨雖未決定人選，但已加強擴大操作反傅崐萁勢力，不排除透過結盟、合作求勝的可能。中天新聞網 ・ 20 小時前
主計總處公布預測 今年經濟成長有機會接近7％
主計總處將於28日（周五）召開國民所得評審會議，修正經濟預測，由於AI引伸需求超乎預期，帶動我出口大幅成長，今年經濟成長將上看6％以上。如果輸美半導體關稅能維持現狀，未出現太大的變化，依10月出口年增率近50％的高成長研判，今年經濟成長不排除有接近7％的可能。中時財經即時 ・ 21 小時前
胡佛研究員：李登輝訪美 導致美台關係失衡
國史館與李登輝基金會22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，美國史丹佛大學胡佛研究所研究員林孝庭表示，1995年李登輝訪問康乃爾，導致美國檢討對台政策；美國國安會亞太事務主任蘇葆立認為，讓李訪美，已讓台美關係「失去平衡」，華府主政者認定，一旦兩岸發生衝突，把美國推下水，將導致無法預測的嚴重後果。中時新聞網 ・ 1 天前
李登輝「明德小組」防大國誤判 林碧炤：告訴美日台灣要推民主化
台灣在1995年、1996年面臨兩次中國飛彈危機，時任總統李登輝批准成立「明德專案小組」因應。時任國安會副秘書長的林碧炤昨天出席「2025年李登輝紀念學術討論會」表示，明德專案小組最主要的目的是告訴美國、日本，台灣政策要推動民主化，沒有所謂的台灣獨立，也沒有要改變現狀。自由時報 ・ 22 小時前
可能空出1席 有志者觀望中
雲林縣第6選區縣議員選舉應選5席，現任4人黃文祥、蔡岳儒、蔡孟真、蔡咏鍀有意尋求連任，另一人林哲凌因光電弊案審理中，外界分析應不會再參選，可能留下1席空間，目前傳出民眾黨雲林縣黨部前執行長王新堯有意參選，另民進黨在蔡岳儒、蔡孟真之外，可能評估再提名1人參選。中時新聞網 ・ 1 天前
許秋月守著製作槺榔掃帚手藝（3） (圖)
塑膠掃把問市後，傳統槺榔掃帚逐漸沒落，住嘉義縣朴子市德興里的年過7旬許秋月守著這門技藝半世紀，還創新製作小掃帚，在朴子配天宮前擺攤販售。中央社 ・ 19 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
藍營張嘉郡表態爭取雲林縣長大選！蘇治芬鬆口「綠營人選是這人」
政治中心／巫旻璇報導2026年九合一選舉中，雲林縣長之戰備受矚目。現任縣長張麗善任期屆滿，國民黨內傳出其姪女、立委張嘉郡有意接棒，並透露將爭取黨內提名，延續張麗善的施政路線；民進黨方面則傾向由立委劉建國出馬。前縣長蘇治芬21日受訪時直言，民進黨人選「不會有變數」，明確點名劉建國將代表出征。民視 ・ 1 天前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 1 天前