周佳琪爭取連任 綠盼奇兵再現

明年屏東市長選舉，國民黨籍周佳琪爭取連任，民進黨則至今未有人選表態。（謝佳潾攝）

屏東縣綠色執政逾20年，卻一直無法攻陷藍營鐵票倉屏東市，而近2屆屏東市長選舉民進黨都搶先敵營確定人選、積極布局，不過，面對國民黨籍現任市長周佳琪明年確定爭取連任，綠營至今遲遲無人表態。綠營人士形容，這次彷彿在復刻民國94年、98年的「奇兵戰術」，盼能打出一場漂亮選戰。

屏東縣雖長年綠色執政，但首善之地屏東市一直是藍營大票倉，民進黨至今未曾拿下過屏東市長寶座，即使如此，綠營不曾放棄過這塊版圖，甚至在2018、2022大選時搶先國民黨確定人選、提早布局，即便最終仍以敗選收場，不過，民進黨的積極度多少已對國民黨造成威脅。

有別於前2次選戰提早決定人選，綠營此次在早已得知周佳琪將爭取連任的情況下，至今不僅人選未定，也無人表態參選，導致地方傳聞滿天飛。

地方政壇人士指出，有關民進黨的屏東市長人選傳言很多，從屏東縣政府縣長室主任王品晴、勞青處長李雨蓁到縣議員梁育慈都有，但均未經證實，梁甚至對外表明，未獲黨的徵詢，也無內部討論。但從相關人選中可以發現都為年輕人，與以往布局略有不同，值得觀察。

對於民進黨無人表態參選，地方政壇議論紛紛，地方人士分析，周佳琪不僅擁有現任優勢、黨內資源，她在市長任期勤跑基層服務，深獲不少好評，連任機會很大，所以可以理解綠營在人選上有一定的難處，不過，也許他們還在等一個「奇兵」出現。

綠營人士說，其實綠營先前曾經有過2次人選難產，卻差點贏得勝選的經驗，分別是在民國94年面對勁敵葉壽山，以及98年對上葉爭取連任時期，而前者最後派出時任屏縣府社會局長涂怡娟出征，後者則徵召時任稅務局長施錦芳參選，選舉結果出乎大家意料。

綠營人士指出，涂當時拿下逾4萬票，首破民進黨紀錄，而施僅輸葉1000票，跌破眾人眼鏡，雖最終都未成功翻盤，但卻上演「奇兵突擊」戲碼，期待此次可以奇兵再現，並且一舉贏得選戰。