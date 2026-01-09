周佳琪率團展開春節勞軍

屏東市長周佳琪（左五）率團展開春節敬軍慰問行程。（記者陳真攝）

春節將至，屏東市長周佳琪率團展開勞軍行程，向堅守崗位的官兵們致上新春問候，並代表全體市民表達由衷的敬意與感謝。

周佳琪在屏東縣軍人服務站專員蔡尚武陪同下，八日前往空軍第六混合聯隊、空軍第一後勤指揮部、陸軍航空特戰指揮部空降訓練中心、屏東縣後備指揮部及憲兵指揮部屏東憲兵隊等國軍單位勞軍。

周佳琪表示，國軍官兵長年肩負保家衛國重任，並在屏東市面對救災、防疫及環境整頓等挑戰時，也始終是最堅實的後盾。在春節期間，仍有許多官兵留守崗位，無法返家團聚，正因為這份付出，市民才能安心迎接佳節。

周佳琪指出，屏東市公所長期重視軍民互動，持續以實際行動落實「軍愛民、民敬軍」的精神，傳遞地方對國軍的支持與關懷；她強調，國軍不僅是國家安全的支柱，也是屏東重要的守護力量，對地方穩定與發展具有深遠意義。

屏東市公所說，春節敬軍不只是一份祝福，更是一座連結軍民情感的橋樑，除向國軍官兵表達感謝，也凝聚彼此的信任與情誼，攜手為新的一年注入溫暖與力量，共同守護這片家園。