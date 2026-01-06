一周內二度！陸海警續襲擾金門海域 海巡強勢驅離

大陸海警1周內接連侵擾金門水域，今日又有4船採「兩兩一組、東西分進」模式，分別自烈嶼南方及料羅東方航入金門限制水域，意圖分散我方監控能量。(圖／海巡署提供)

大陸海警灰帶襲擾活動不斷，繼去(114)年12月29、30日藉由軍演侵入我馬祖、金門烏坵水域後，海巡署金馬澎分署所轄第十二巡防區復於今(6)日下午再度偵獲4艘大陸海警船於金門周邊海域編隊，顯有侵擾態勢，立即啟動應變機制，調派巡防艇對應拒止並予驅離。

海巡署指出，第十二巡防區今日下午2點左右，偵獲大陸海警船於金門南方水域外分2處集結，立即調派巡防艇前推至限制水域預置部署；3點10分，陸海警「14529」、「14609」、「14603」及「14533」等4船，採「兩兩一組、東西分進」模式，分別自烈嶼南方及料羅東方航入金門限制水域，意圖分散我方監控能量。

海巡署預置之巡防艇立即趨前採「一對一」併航監控，拒止其持續深入我方水域，同時透過中、英文無線電廣播，嚴正警告並要求其立即轉向。在海巡全力應對阻止下，大陸海警船編隊於下午5點12分轉向航出金門限制水域。

海巡署表示，大陸海警1周內接連侵擾我金門水域，片面破壞區域和平穩定，對此嚴重影響海域秩序之行為予以嚴正譴責；海巡肩負捍衛國家主權的責任及使命，即便是強烈冷氣團來襲，海象惡劣，仍全天候維持高強度之監偵作業與勤務部署，捍衛國家主權，守護自由、民主價值的決心，堅定不移。

