一周內4起事故！西班牙火車遭起重機吊臂擊中車窗 6人受傷

西班牙鐵路再傳事故！當地時間22日，西班牙東南部一列通勤列車與一台起重機相撞，緊急救援部門表示，這已是不到一周內發生的第4起鐵路事故。

西班牙一列通勤火車遭起重機吊臂擊中車窗。（圖／路透）

當局補充說，這起事故發生在22日中午左右，警消接獲通報指穆爾西亞地區港口城市卡塔赫納附近，一輛起重機的吊臂撞到一列行駛中的火車的車窗，造成6人輕傷。

穆爾西亞緊急救援部門發言人表示，列車沒有翻車或脫軌。火車司機和起重機操作員的酒精測試結果均為陰性，西班牙鐵路營運商Adif表示，該輛侵入鐵路基礎設施的起重機並不屬於他們所有。

廣告 廣告

本月18日西班牙南部安達盧西亞地區才發生2輛高鐵列車相撞的事故，當時至少43人死亡。

兩天後，在巴塞隆納附近，一列通勤列車因暴雨導致擋土牆倒塌而脫軌，造成司機死亡，4名乘客重傷；同一天，在東北部加泰隆尼亞地區又發生一起輕微的碰撞事故。

同日發生二起事故後，西班牙主要的火車司機工會已號召舉行全國性罷工，抗議安全標準問題。

延伸閱讀

川普宣布4月訪陸 稱習近平料年底前訪美

格陵蘭之爭折衷方案曝 西方擬讓美國「設主權基地」

美歐格陵蘭之爭降溫！美股四大指數齊揚 台積電ADR上漲0.38％