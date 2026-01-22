周六挑戰歷史！徒手攀爬台北101 艾力克斯揭「高空解放」秘辛

攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德將挑戰攀登台北101。（Netflix提供）

傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於本周六（24日）徒手攀登台北101，且全程還會在Netflix上直播，引起各界關注，對於攀岩這項運動想要有更深的了解，如長時間攀登該如何解決生理需求，是否能夠直接在高空上解放，期盼不會淋到底下的人就好，而霍諾德也親自回應。

艾力克斯霍諾德曾接受潮流雜誌《GQ》邀請，回答網友們對於攀岩時的問題，第一題就被問到，進行長時間的攀岩時，該如何處理個人生理需求，是否可以直接在高空上解放，期盼不會淋到底下的人就好；艾力克斯霍諾德則坦承，60、70年代的人去攀岩時，真的是這麼做的！

艾力克斯霍諾德解釋，以前的攀岩家會將大小便上在牛皮紙袋內，接著直接往下丟，但此法如今會引起公憤，他自己的做法是把大小便上在袋子裡面，接著確認用膠帶綑綁、壓縮後，塞進使用過的水壺裡面，吊在裝備包上繼續攀爬，等攀岩結束後再下山進行處理。

艾力克斯霍諾德分享，對於攀岩愛好者來說，普遍受到歡迎的季節是秋天，因為天氣會變得涼爽、乾燥，攀登起來比較輕鬆；至於攀岩登頂後該如何下山的問題，艾力克斯霍諾德則指出，多數攀岩的地方雖然是峭壁，但其實還是有正常路線可以爬上去，因此攀岩結束後最常見的是「直接走下山」，偶爾才會往下爬，或是用繩子垂降。

