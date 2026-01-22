周六發！嘉義市普發6千 15.8億「億元山」壯觀

台銀進行15.8億元的現鈔點交，總共1580疊百萬鈔堆積成山。（圖／東森新聞）





嘉義市民準備領錢了！市府星期六（24日）開始要發放普發的6000元，記得要帶身分證和印章領取，今天（22日）先在台銀進行15.8億元的現鈔點交，總共1580疊百萬鈔堆積成山，連市長黃敏惠看到都說好壯觀。兩階段點鈔花了好幾小時才點完，接下來會發送136處發放所，不少市民說準備過年加菜用，也有人已經預支花完。

一大疊100萬的千元鈔，一疊一疊排好，十多人接力，有人從箱子拿出，有人排整齊，總共1580疊，全部15.8億元堆成「億元山」。嘉義市長黃敏惠：「摸一下，摸一下。」

廣告 廣告

嘉義市長黃敏惠看到自己都嚇了一大跳，實在好壯觀，這些錢周末兩天要發給嘉義市民，先在台灣銀行進行點交。排好的億元山，第一階段確認無誤，再用人工手點鈔，費時數小時才有辦法點完。

嘉義市民一人可以拿到6000元，週六起攜帶身分證和印章就可以領取，65歲以上的長者還可以多領1000元的春節禮金。

嘉義市民：「過年可以加菜，也可以購買一些新的家電。」

嘉義市民：「過年的時候，我們可以辦一些年貨，可以當然盡量在我們嘉義市消費。」

嘉義市民：「我先跟姊姊預支了，預支6000塊去看演唱會了。」

6000元有人要過年用，有人已經預先花完，15.8億元現鈔，陸續送到136處發放所，出動兩名員警機車前導，4台警車戒護，25名員警護鈔，再加上市府25人協助搬運。

嘉義市因為連續15年沒舉債，連續七年公債是0，簡單來說就是現金流很足夠，就算政策和建設支出，也不需要分期貸款償還。這次發放除了讓市民好過年，也彌補一下關稅衝擊和丹娜絲颱風的損失，市民開心不已，也讓相鄰的嘉義縣民覺得好羨慕。

更多東森新聞報導

陳玉珍秀身分證「我不是台灣人！」 陸委會：沒有意見

快看！身分證對中「22個姓名」免費玩小人國

五省級／身分證對對碰！三商巧福「免費牛肉麵」萬楓酒店送牛排

