周典樂「打開機會之門」 獲僑聯新聞報導首獎

全美亞裔總商會會長董繼玲是亞裔權益的倡導者，創辦國際領袖基金會(ILF)，並致力於培養亞裔青年從政。灣區作家周典樂為董繼玲撰寫的「打開機會之門」自傳，由聯經出版公司出版，並獲得僑聯總會主辦的2025年華文著述獎中的新聞報導獎首獎。

周典樂說，有機會親自聽董繼玲講述她的故事，整理和閱讀董繼玲提供的資料並撰寫成書，她深感受益匪淺。董繼玲高位謙和，關注社會與國家的發展，她從政目的是為了為亞裔爭取福利和話語權。

廣告 廣告

董繼玲曾說：「唯有主動參與政治，才能有效地為自己的族群發聲。」因此，與丈夫傑龍共同成立國際領袖基金會，幫助亞裔年輕人進入政界和商界高層，積極培育新一代領袖。

「打開機會之門」一書詳細描繪董繼玲如何在美國政商界闖出一片天地，記錄了她的成長、從政及事業經歷，並分享了從留學生到聯邦高級官員以及成為全美亞裔總商會總裁的傳奇歷程，為有志的年輕人提供了寶貴的成功實例與領導秘訣。

「打開機會之門」一書亦參加僑聯總會主辦2025年華文著述獎，並獲頒新聞報導獎首獎。周典樂表示，參加此次華文著述獎是一次緣分，庫比蒂諾聯合學區委員暨全美大同盟總會長寇惠風看過書後，推薦參加比賽，並讚賞這本書的內容精彩，認為應廣為宣傳。

周典樂說，得知本書成功入圍並奪得首獎後， 感到十分欣慰，並立即委託僑聯總會將獎金捐給花蓮賑災專戶。

「打開機會之門」特別探討女性領袖，其中包括董繼玲鼓勵女性打破框架、追尋自我，並談及多位灣區女性領袖的故事，包括佛利蒙前市長高敘加、ILF舊金山分會會長林美蓮、洛杉磯橙縣分會會長賴淑娜、世界台商會總會長林貴香及展望未來基金會長梅毅端。

這幾位灣區僑界的女性領袖並特別現身說法，分享了她們各自的奮鬥故事，她們皆以熱心公益、贊助社區活動而廣得人緣。

更多世界日報報導

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

大學生為多富婆「服務」 被罵渣男 同住小區爭風吃醋