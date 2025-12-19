周典論翻盤有望？只花800元買4份連署書遭定罪 最高法院撤銷二審判決發回更審
屏東縣議會議長周典論被控以500萬元協助鴻海創辦人郭台銘收購參選總統連署書，一審依違反總統副總統選舉罷免法判4年徒刑，二審改判3年2月，最高法院今認為二審判決有部分事實尚未調查釐清，且法律適用也有疑義，因此撤銷發回高雄高分院更審。
本案二審判決認定，鴻海集團創辦人郭台銘因有意參選中華民國總統，且未獲國民黨提名，周典論為使郭台銘與賴佩霞順利達到正副總統候選人連署門檻，分別於2023年9月1日、18日，將現金150萬元、350萬元交付屏東縣潮州鎮鎮長周品全，並交代周品全以「老鼠會之方式，每10份5000元」募集1萬份以上連署書。
周品全答應後，先自行保管其中50萬元，將剩餘之450萬元交予屏東縣潮州鎮鎮公所約聘課員陳亮源處理，周品全、陳亮源為避免查緝，另將其中300萬元交予不知情之友人保管，並透過屏東縣潮州鎮宮廟「朱興堂」之堂主黃孝義在「朱興堂」成立郭台銘與賴佩霞連署站，約定黃孝義每提交1份郭賴連署書並經審核通過，即可獲取500元，黃孝義可自行決定發放多少錢給連署民眾，黃孝義因此在「朱興堂」招攬連署並交付賄賂，前後共計有黃瑋琳等4人各收取200元完成連署，後被警方攜帶密錄器假扮連署民眾當場查獲。
二審期間，周典論辯稱他發放的現金只是工作費，是要給負責收集連署書的工作人員。周還強調，他曾再三交代周品全等人「不可以讓選民拿到錢」，但辯詞未被合議庭採信。高雄高分院二審合議庭認為，連署之工作費諸如聘僱工讀生、租用影印機等，都是由郭台銘辦公室負擔，且合法的競選費用應循一定的流程支出核銷，怎麼會是由周典論來負擔連署工作費用，還私下交代潮州鎮長周品全來處理？合議庭認為，周典論涉嫌連署賄選犯行明確，考量他雖準備了500萬元賄款，但最終僅有4人完成收賄連署，對選舉實質影響有限，因此減輕刑度至3年2月，併科罰金150萬元，褫奪公權5年。全案上訴後今遭最高法院撤銷，發回更審。
