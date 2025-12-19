周典論賄賂收購郭台銘連署書遭判刑 最高法院撤銷發回更審

屏東縣議長周典論（右）涉出資協助鴻海集團創辦人郭台銘（左）收購總統大選連署書。(資料畫面)

屏東縣議長周典論涉嫌出資500萬元替當時的總統參選人郭台銘收集連署書，一審依違反《選罷法》，將周典論判刑4年，二審則改判3年2月。經周典論上訴後，最高法院認為事實尚未調查釐清，撤銷原判決，發回高等法院高雄分院審理。

判決書指出，屏東縣議長周典論為了讓鴻海創辦人郭台銘，在參選總統連署時順利通過門檻，陸續交付共500萬元給潮州鎮長周品全，並交代要以「老鼠會」的方式拉人，周典論以每10份連署書5,000元的價格，要求周品全募集1萬份。

周品全答應後，先自行保管其中的50萬元，再將剩餘的450萬元交給屏東縣潮州鎮鎮公所約聘課員陳亮源處理，為避免查緝，另外將其中300萬元交給友人保管，並透過屏東縣潮州鎮宮廟「朱興堂」堂主黃孝義成立連署站，約定黃孝義每提交1份連署書即可獲取500元，並由他自行決定發多少錢給連署民眾。

警方接獲線報，偽裝成連署民眾，配戴秘錄器，成功領到200元，才揭露此案，周品全、陳亮源等人則坦承犯行，遭處分緩起訴。對此，周典論坦承拿錢給周品全，但是用於推動連署書的工作費用，連署人不能拿酬勞，否認犯行。

一審法院判處周典論有期徒刑4年、褫奪公權6年，併科罰金500萬元，並沒收賄款493萬200元；二審高等法院高雄分院審理後，改判周典論有期徒刑3年2月，褫奪公權5年，併科罰金150萬元；全案再上訴，最高法院認為事實尚未調查釐清，且適用法律關係仍有不明，因此撤銷原判決，發回高等法院高雄分院審理。

