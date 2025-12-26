周冠威談電影被禁：已做好入獄準備 堅持為公義發聲

（中央社記者陳鎧妤台北26日電）香港導演周冠威的電影「自殺通告」，被香港當局以不利國安為由禁止上映。周冠威直言，這是因為他拍過「時代革命」等電影，他已有坐牢的心理準備；對他來說，電影及信仰的追求是一致的，「耶穌犧牲自己釘上十字架，我沒有神蹟，我只會拍戲」。

周冠威今年8月向香港當局申請「自殺通告」上映，等待4個月後，12月獲通知該電影上映會不利國家安全，禁止上映。然而，該電影在台灣上映，吸引不少港人專程來台觀看，甚至有港人在電影院包場放映。

周冠威25日來台出席「自殺通告」包場放映後座談會，是該電影被禁在港上映後首次。周冠威接受中央社訪問時表示，「自殺通告」像是整個團隊孕育的一個孩子，被禁在港上映猶如孩子被判死刑，對他來說是很痛苦的。

周冠威說，「自殺通告」是探討學童自殺的一個虛構寓言故事，卻被指不利於國家安全，「只能夠說是對人不對事，是因為導演周冠威過往拍過『十年』、 反送中紀錄片『時代革命 』這一個人」。

周冠威說，他的命運也反映了香港的改變，「一個願意繼續發聲的人在香港受到打壓，受到排擠，甚至有被捕的風險，而他只是做一些很正常的事情，就是拍電影，甚至沒有參加任何社運，也沒有任何政治政黨的背景。」

他說，「我未曾為一個政黨或政治事件站台，我只為電影站台，『時代革命』是一部紀錄片，記錄這個事實。如果這樣都不容許、被打壓的話，你見到香港已去到什麼樣的一個地步」。

周冠威直言，他性格比較反叛，別人說不應該做的事情，他就很想做；別人沒有做過的，他又很想做；這種新鮮感對他來說是創作的動力，同時也是一份使命感。

既然知道自己有被捕風險，為何仍留在香港？為何要付出沉重的代價拍電影？周冠威說，他早已有坐牢的心理準備，作為虔誠的教徒，電影與信仰的追求是一致的，「耶穌出生受死的過程中，祂是追求祂的價值，我和我的家人都有這樣的立場及追求，去付出很大的代價。」

他說，「耶穌犧牲自己釘上十字架，我沒有神蹟，我只會拍戲，我就靠我的電影」。他最關心是身邊的人，包括電影合作夥伴，「我不想他們付上代價」。

周冠威身邊的人都替他擔憂，周冠威承認，他也有恐懼，要化解恐懼就是要面對它，「當日我決定留在香港的時候，就決定付出代價。你有這樣的心理準備，你就可以平安」。

周冠威堅持繼續拍電影，但未來可能會遇到更大的難題。

他表示，香港沒有人願意投資拍攝「自殺通告」，也找不到演員及學校借出場地，於是轉移到台灣製作。他感謝台灣政府的投資，成為文策院的國際合拍片計劃。但因「自殺通告」不能在港上映，缺少了重要市場，打擊票房，未知能否收回成本，這樣可能會影響未來是否人願意繼續投資他拍電影。

他說，目前有不同電影題材在構思，他首要考慮的並非找不找到資金或演員，而是保持心靈的自由，「作為創作者，我對哪個題材最有熱情，最急不及待想開拍，就會挑選那個」。

雖然熱愛電影，但周冠威明言，他不會因為電影而改變他追求的價值，「我見到不公義一定會發聲」。（編輯：周慧盈） 1141226