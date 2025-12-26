周冠威「自殺通告」在港被禁映 港人在台包場放映

（中央社記者陳鎧妤台北26日電）香港導演周冠威執導的「自殺通告」，被香港當局以不利國安為由禁止上映。該電影除了獲台灣戲院院線放映外，還有不同港人團體在台灣戲院包場放映。有主辦包場的港人表示，「想告訴他（周冠威），『你不是孤單一個』」。

香港人趙寶寶已在台灣戲院舉辦了3場「自殺通告」包場放映活動，最近一場在25日舉行。趙寶寶接受中央社訪問時表示，舉辦包場是因為周冠威很愛香港，希望支持他，「想告訴他（周冠威），『你不是孤單一個』」。

廣告 廣告

3場包場共有300多名觀眾，有台灣人，有在台居住的港人，以及專程從香港來台看電影的港人。其中一場是為香港宏福苑大火居民籌款，籌得台幣約7萬元。

除了包場放映外，趙寶寶還自費與朋友製作「自殺通告」名信片及紀念品，希望協助宣傳該電影。她更化身「流動宣傳機器」，在人流多的地方派發名信片，希望吸引更多人入場觀賞。

趙寶寶說，香港曾經是東方好萊塢，但近年港產電影數量急劇減少。「自殺通告」被禁在港上映是文化、藝術、電影的災難。

「自殺通告」以學童自殺為題材，反省教育信念、社會價值觀、家庭與學校壓力等。周冠威25日出席電影包場座談會，與觀眾交流。

周冠威提到，他讀書時曾有自殺念頭。他是一名高材生，但突然覺得存在沒有意義，「當時很執著，認為既然沒有意義又要我受苦，為什麼要面對這個殘酷的世界」。後來他找到一樣有意義的東西，就是電影，「電影好像明白我，我覺得自己不孤單」，令他打消自殺念頭。

周冠威又說，他曾經停學2年，想自學拍攝電影，但當時未有網路，資訊有限，不能自學，於是返回曾經很抗拒的教育制度讀書考試，希望進入電影學院學電影，「所以我很痛苦，為了一些我很想做的事，去做一些我很不願意做的事」。

他說，「自殺通告」內很多角色都有他的影子，他看這部電影就像跟「小周冠威」說話。

根據周冠威的臉書，下月再有港人團體在台辦包場放映「自殺通告」。（編輯:周慧盈）1141226