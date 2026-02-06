周冠威《自殺通告》香港禁播！鹿特丹首映秒殺 揭「1月26起輕生」
電影《自殺通告》因「不利國家安全」在香港禁止上映，導演周冠威、監製林配儀，率領演員林予晞、劉敬、邵奕玫於1月31日、2月2日在荷蘭鹿特丹國際影展出席《自殺通告》國際首映會，電影播畢全場觀眾起身鼓掌，映後觀眾熱烈分享。《自殺通告》首映場影展票券開賣即迅速售罄，現場觀眾有從英國、法國、德國、義大利等歐洲各國前來觀賞，其中也包含林予晞與導演周冠威的忠實粉絲。
觀眾提問關於演員如何準備角色，邵奕玫說她會去回憶起自己之前痛苦的感受經驗，進入角色，在面對痛苦的過程中也發現自己的勇敢。林予晞拍攝期間恰巧正在研究所進修，與許多學術界的教授有許多接觸，她則從中觀察這些學術權威人士的溝通方式與態度。劉敬分享自己與角色雷同之處，本身求學過程不愛讀書，後來則在念表演科系後，接觸演戲而找到了自己。
《自殺通告》在鹿特丹影展放映。（圖／本萃電影）
電影《自殺通告》描述一所菁英私校的制度壓迫教育與學生心理壓力問題，同樣入選鹿特丹影展的中國大陸短片導演分享自己的經歷表示，他唸的中學實際情況比電影中描述的還要嚴重！另有一所荷蘭當地的高中老師則帶領整個班級的學生前來觀賞電影，學生們表示，在荷蘭同樣也是學業壓力大，光一月竟有26件自殺事件。其中一位學生對於劇中的角色感觸很深，映後熱淚表示故事美麗動人，感謝團隊製作了這部電影。
除劉敬之外，團隊其他成員大都是初次到訪鹿特丹國際影展，劉敬帶大家到自己意外發現的當地市集，大啖當地小吃美食。曾經當過空姐的林予晞了解歐洲高物價，自己攜帶烹飪器材，在當地超市買食材下廚。邵奕玫專程去採購荷蘭獨有的梵谷版米菲兔帶回家！導演周冠威則表示：「鹿特丹影展的氣氛比想像中的更自在隨性！」參加鹿特丹國際影展收穫滿滿。
輕生不能解決問題！東森娛樂關心您
生命誠可貴，輕生不能解決問題
退一步想，可為生命找到出路！
珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線
輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)
張老師專線：1980
