周冠男談「0050不配息版最強」？網一查驚：績效反而輸給0050

鄉民比對不配息基金與0050後報酬差異，討論焦點從「節稅」回到「總報酬才是核心」。圖／聯合報系資料照片

有鄉民看到周冠男教授再度被討論，立刻想起他前陣子在多支YouTube影片中強調「0050不配息版本」更能最大化複利、節省稅負。但實際對照智富整理的績效對比後，卻發現不配息基金反而小輸原版元大台灣50（0050），引發網友質疑：節稅邏輯對高所得者有用，普通散戶真的需要嗎？

原PO指出，不配息基金績效落後，是因為基金必須保留約5%現金以因應操作，導致長期累積下來落後本尊0050。他認為多數散戶投入金額不大、所得級距也多落在5%，未來即便股利要扣2.11% 健保費，也可能因退稅抵銷影響。

廣告 廣告

因此與其高度擔心稅負，不如把資產緩慢做大更實在；至於市值型還高股息之爭，他舉樂活大叔為例，主張「兩種都買」反而能與不同族群聊天也不會踩雷。

部分網友贊同原PO想法，強調投資結果還是要看總報酬，「就看總報酬就好，問題有這麼複雜嗎？」、「真正身家厚的都拿債券利息過生活，分母大才是重點」、「不配息的缺點就是質押利率高」；也有人認同大盤ETF不必神化「現在績效不代表未來績效」。

另一派則認邏輯不成立，「搞那麼複雜只是為了流量」、「所得級距只有5%的？股版應該沒有人這麼低吧」；也有網友質疑分散意義「現在的0050就是看台積電，怎麼會說分散？」

【看原文連結】

更多udn報導

今水官生帶財！4生肖把握「大雪前」解厄旺來年

台大爆疑似肺結核接觸 不治療3年內死亡近半

上流圈陷吸金風暴 名校家長會副會長捲20億落跑

小三通演「海上空中監獄」 陸悄送回10詐騙犯