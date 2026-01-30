周冬雨曝18張「濕髮泳裝照」！真實身材引爆兩極評價

娛樂中心／曾詠晞報導



金馬影后周冬雨向來以空靈、頑皮的氣質為大眾所知，然而今（2026）年1月初，她的工作室突然曬出18張泳裝生活照，只見她素顏出鏡且毫無濾鏡修飾，身穿白色比基尼，在泳池中肆意的撥水、開懷大笑，極致骨感的身影不僅瞬間衝上微博熱搜，更讓網友驚呼：「這體重真的有40公斤嗎？」。





金馬影后周冬雨18張「泳裝戲水照」曝光！零修圖「骨感身材」震撼全網

周冬雨近期在社群平台上分享多張泳裝照，大方展現身材。（圖／翻攝自IG ＠zhoudongyu）





周冬雨身穿白色比基尼，手拿特調飲料，開心地站在泳池中戲水。（圖／翻攝自IG ＠zhoudongyu）

周冬雨以空靈獨特的風格、纖細的骨感身材吸引大批粉絲，卻有網友認為這種形象會誤導青少年追求「皮包骨」體態。（圖／翻攝自IG ＠zhoudongyu）



在這一系列照片中，周冬雨展現了極為真實的私下樣貌，她濕髮在泳池旁放空、燦笑，將標誌性的纖細身材嶄露於鏡頭前，身穿兩截式白色比基尼，手捧一杯特調飲料，肆意的在水中玩樂的模樣展現出獨屬於她的魅力。然而，網路上也出現的一些反對聲音，有網友認為周冬雨這種極端骨感的形象會誤導大眾健康標準，甚至引發青少年對「皮包骨」體態的盲目追逐。外界也翻出她過往曾體重不到40公斤的傳聞，擔心影后的身體健康是否亮起紅燈。

周冬雨2016年以《七月與安生》獲得第53屆金馬獎最佳女主角，以其獨特的魅力成為不少人的心中女神。（圖／翻攝自IG ＠zhoudongyu）

周冬雨2020年以《少年的你》獲得第39屆香港電影金像獎、第33屆中國電影金雞獎及第35屆大眾電影百花獎最佳女主角，成為華語電影屆最年輕的三金影后。（圖／翻攝自IG ＠zhoudongyu）



針對外界的討論，周冬雨依舊保持沉默，不過她過去曾說：這種身形是「跟氣質配套的」，以自嘲幽默化解外界對她身材的刻板印象。業內人士分析，這組大膽的照片不單是在分享生活，更有可能是經紀團隊在周冬雨演藝生涯轉型期的布局，試圖擺脫過往「清純小女孩」的標籤，演化為更有層次、能駕馭成熟氣場的國際影后。





