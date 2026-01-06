周刊爆凱思負責人遭約談 白委批《鏡週刊》羅織入罪：可笑

《鏡週刊》6日報導指出，檢調跨年前首度約談凱思國際負責人李麗娟，證明民眾黨主席黃國昌才是凱思國際的實際負責人，李為黃涉貪的幫助犯，形同黃國昌設下的防火牆遭突破。黃國昌酸說「新的一年還是沒什麼長進」，並批評《鏡週刊》、《鏡電視》答辯狀內容令人噴飯。

民眾黨6日上午舉辦「賴政府惡意賴帳」記者會，會後接受媒體訪問。被問到根據《鏡週刊》指檢調已約談李麗娟，待黃國昌「2年條款」卸任立委並失去保護傘後展開約談？黃國昌表示，針對「黨檢媒三位一體」中的《鏡週刊》，今天好像又出了一些東西，自己只有一個感想，就是「新的一年還是沒什麼長進」。

黃國昌提及，令人覺得遺憾的事情是，整個國家司法公信力被民進黨政府「黨檢媒三位一體」快玩慘了，如同前黨主席柯文哲所說的，檢調系統與法務部是唾面自乾。

黃國昌質疑，就簡單地請教一件事情，「特定的人有沒有被約談、講了什麼，《鏡週刊》是怎麼知道的？是通靈嗎？倘若不是檢調違反偵查不公開，姑且不論報導內容正確與否，最根本問題是『誰違反偵查不公開』？並刻意片面扭曲內容給《鏡週刊》進行炒作，想要羅織入罪，放馬過來！」

黃國昌指出，自己針對《鏡週刊》提起相關訴訟，且訴訟程序沒有偵查不公開的問題，並透露《鏡週刊》、《鏡電視》交給法院的答辯狀會令人噴飯，因《鏡週刊》聲稱「有人爆料就這樣寫」，「這是現在新聞傳播學院教的新聞倫理跟專業、記者查證義務嗎？有人爆料就這樣寫，誰爆料？證據是什麼？通通都沒有，唯一答辯是有人爆料，太可笑了」。

黃國昌說，而《鏡電視》先前胡說八道，被他要求道歉，結果卻理直氣壯說有查證，但答辯狀也讓他快要噴飯，內容為「我們只是轉載《鏡週刊》，不關我們的事」，「你們自己寫的答辯狀，要不要貼在公司網頁上看看？丟人現眼」。

