周品均怒轟「性羞辱」粿粿不是正義！ 痛心籲：回歸就事論事
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導
前中信啦啦隊成員粿粿與藝人范姜彥豐結婚3年，近日遭丈夫指控婚內出軌藝人王子（邱勝翊），引發輿論譁然。事件爆發後，網路攻擊聲浪不斷，其中針對女性的性羞辱言論更層出不窮。對此，前「東京著衣」創辦人周品均今（31）日發文，痛批這樣的網路行為並非正義，而是大眾正在集體「享受羞辱女性的快感」。
針對粿粿近日捲入「婚內不倫王子」風波，周品均今晚發文指出，當一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱。她強調，拿「性」當武器羞辱女生，挖她的私生活、諷刺她很亂，拿她的身體開黃腔、當笑話嘲諷！然後用這些否定她整個人的一切。這不是「正義」，只是在享受羞辱女性的快感。
周品均呼籲大家就事論事，「一個社會如果沈迷於羞辱女人，因而覺得這真的很爽的話，那是非常可怕的事」，她更以男性犯罪舉例，若男生做錯事，甚至性犯罪，輿論中仍常出現「留口飯給他吃」的寬容聲音，但女性若犯錯，卻常被輿論「置於死地」。周品均再度強調，她並沒有「力挺」誰，只是希望大眾不要再性羞辱女生。
更多FTNN新聞網報導
一定要改？新台幣改版「年花50億」耗費鉅資 央行提3理由堅持改版
金價閃崩後抄底潮起！亞洲「1國央行」12年沒碰黃金 傳將重啟購金
快訊／粿粿首度回應！ 17分鐘長片曝內幕：范姜曾開口要1600萬換離婚
其他人也在看
設局抓詐團 2警受傷遭劫300萬
記者孫曜樟∕台北報導 一名年約五十歲的陳姓男子，因購買虛擬貨幣遭詐騙二十八萬元，遂設…中華日報 ・ 14 小時前
電信三雄法說接力 下周登場
電信三雄法說會將召開，中華電（2412）、遠傳（4904）將於11月6日同日登場，台灣大（3045）11月12日接棒。法人分析，電信三雄第四季將受惠iPhone 17手機熱銷持續帶動門號申裝數增、並推升行動服務營收成長，加上資通訊業務捎來佳績，整體第四季業績展望看俏。工商時報 ・ 7 小時前
粿粿婚內出軌王子遭「全網性羞辱」 她逆風喊話：能不能就事論事？
對於網路上的激烈反應，「電商女王」、前東京著衣創辦人周品均在Threads平台發文表示憂心。她強調，一名女性即便犯錯，也不應成為全網性羞辱的對象。她指出，所謂性羞辱，是將「性」作為攻擊工具，藉由挖掘私生活、開黃腔及侮辱外表，全面否定一個女性的價值。周品均直言：「...CTWANT ・ 6 小時前
川普否認正考慮對委內瑞拉境內進行打擊行動
（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國總統川普今天否認他正考慮在委內瑞拉境內發動打擊行動，儘管報導指出美國可能擴大在加勒比海的反毒行動。中央社 ・ 10 小時前
粿粿上節目脫口北韓首都是「這」 1態度網傻眼批：反感
娛樂中心／綜合報導前中信兄弟啦啦隊成員粿粿，遭其夫、男星范姜彥豐控訴她與藝人王子出國後，回來整個人就變了，而且男方握有兩人的關鍵證據。事情曝光後掀起大量關注，王子也承認過分關心粿粿，兩人更跨過了朋友的界線。後續更傳出范姜彥豐決定開撕原因，是因在協商過程中，女方對另一半毫無尊重。對此，就有網友翻出過往粿粿上益智節目的片段，直言真的是從無感變反感。民視 ・ 1 天前
大南瓜360度燈光秀開演 觀眾驚呼：太漂亮
[NOWnews今日新聞]「2025高雄萬聖節」今（31）日晚上22公尺巨型南瓜燈光秀在衛武營戶外廣場正式啟動；今年首次展演360度全景燈光秀，隨著音樂律動閃耀變換色彩，光影交織出萬聖節奇幻絢麗氛圍。...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
台灣黑豆新發現！最新研究公開「黑豆1部位」護腸又護腦 9項專利力證效果
壓力大、睡不好、腸胃亂，可能也連帶影響大腦健康。嘉義基督教醫院與中興大學從台灣黑豆種皮中找出關鍵成分，有助腸道菌叢平衡與腦部基因表現調節，並取得9項專利。 醫學結合農科！黑豆種皮開啟腦與腸健康研健康2.0 ・ 1 天前
欠勞健保560萬！網紅傳媒公司才喊撐不住 急吐413萬原因曝光
一間傳媒公司驚傳滯欠勞保、健保費案超過560萬元，法務部行政執行署士林分署受理案件後，積極調查執行，目前已繳納超過413萬元，將積欠的勞保費全數繳清，健保費欠款也承諾於年底前清償。士林分署提醒，企業主依法為員工投保並按時繳納保費是法律明定的義務，切勿因一時的資金周轉問題而損害勞工權益；對惡意欠費者，分署將積極調查執行，以彰顯法治公義，並確保勞工權益不受侵害。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
曾說粿粿一臉無害！范姜彥豐昔寵溺喊「怎麼騙我都信」 網嘆：人不可貌相
[FTNN新聞網]記者陳献朋／台北報導范姜彥豐29日無預警在社群上發布聲明，表示結婚3年的妻子粿粿婚內出軌，對象是王子邱勝翊，消息一出引發外界熱烈討論。有網...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
東北季風影響北宜整天涼 其他地區早晚涼
中央氣象署表示，今(1)日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大臺北山區、宜花地區有局部短暫雨，北部山區、大臺北、臺東地區及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。溫度方面，北臺灣整天氣溫約20至25度，其他地區早晚稍涼，低溫20至24度，高溫26至32度，中南部日夜溫差較明顯，請適時調整衣物，南來北往也請留意溫差；離島天氣為多雲到晴，澎湖23至25度，金門21至25度，馬祖20至22度。氣象署提醒，東北風偏強，臺南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，在沿海活動請注意安全。根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風影響，環境風場為偏北風至東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。更多新聞推薦 ● 東北季風影響北宜整天涼 其他地區早晚涼台灣好新聞 ・ 57 分鐘前
吳宗憲倒數出巡澳門自嘲剩一張嘴 合體康康重現「三大難高音」
吳宗憲繼2019年在高雄巨蛋及馬來西亞演唱會後，宣布即將展開「2025臭男人演唱會」，首站12月27日於澳門「倫敦人綜藝館」登場，談及演唱會名稱，他笑說：「『臭』這個字，字體拆解開來，就是有一點自大，意謂上了年紀的男人，就只剩一張嘴，同時感嘆歲月，也陶侃自己。」太報 ・ 11 小時前
王子認偷吃粿粿「娶她機率有多高？」 批踢踢網友不忍了 答案一面倒
「王子吃粉粿」出軌風波越演越烈。繼范姜彥豐公開控訴「粿粿婚內出軌」後，兩人各自發聲的說法卻兜不攏。粿粿堅稱男方爆料「與事實不符」，然而王子則道歉認了「超過了朋友間應有的界線」。就有網友好奇提問，「王子娶粿粿的機率有多高？」而鄉民反應一面倒，洗版吐槽「玩一下而已別鬧了」、「高歌離席了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊》范姜彥豐再發聲！火速打臉王子說詞矛盾：公理終會到來
男星范姜彥豐29日透過IG公開控訴妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），消息曝光後引發軒然大波，王子發文致歉，表示「我不是破壞家庭關係的人」、「超過了朋友間應有的界線」。今（31）日，范姜彥豐再發出最新律師聲明，強調四點。中時新聞網 ・ 16 小時前
GD出席APEC「結束秒來台」大巨蛋連唱2天再掀熱潮
GD出席APEC「結束秒來台」大巨蛋連唱2天再掀熱潮EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
通往綠光的機票！粿王美國行恐是「范姜彥豐買單」 過往慶生影片遭挖出
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導范姜彥豐日前怒控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），引起軒然大波，因此有不少網友開始翻找過往的影片；其中，發現范姜去年...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
促擴大劃設亞洲資產管理中心高雄專區 林智鴻:兼顧未來量能與都市發展
高雄市議員林智鴻30日於議會財經部門質詢時，關切亞洲資產管理中心高雄專區議題，要求市府經發局應擴大劃設相關區域品觀點 ・ 19 小時前
8年前擔任坣娜婚禮嘉賓 郭子乾震驚曝內幕
生活中新／高子涵、陳泊翰、SNG 台北報導知名歌手坣娜驚傳病逝，享年59歲。消息震驚演藝圈，據知情人士透露，她最終是不敵胰臟癌辭世，還傳出她低調要求親人封鎖消息。昔日曾在婚禮上表演模仿脫口秀的郭子乾說"真的很震驚"，好友彭斯民還分享坣娜塵封7年遺作，翻唱潘越雲"謝謝你曾經愛我"等10手金曲，感慨"沒機會出版了"。曝與坣娜私下交集 郁方不捨嘆:她高冷又溫暖（圖／民視新聞）豐沛情感搭配細膩的嗓音，已故美聲天后坣娜代表作"自由"，彷彿唱出人生經歷，卻傳出她已經在10/16病逝，享年59歲，消息震驚演藝圈。原本外界以為跟她罹患紅斑性狼瘡有關，但據友人透露，坣娜死於胰臟癌。藝人郭子乾沉8年前還在坣娜婚禮上表演模仿秀，聽到噩耗萬分不捨。藝人 郭子乾：「坣娜的老公因為非常欣賞模仿秀，所以那時候他為了策劃他跟坣娜的婚禮，特別約我去到他們公司見面，詳談婚禮應該怎麼進行，聽到這個消息真的很震驚！」而與坣娜在家庭方面有交集的郁方，受訪一度神情凝重。藝人 郁方：「她真的是我們這一代的人的女神！我知道她身體一直都很不好，真的是一個很高冷又非常溫暖的人。所以我覺得在現在的藝人裡面比較沒有這樣特質的人的存在，我覺得對大家來講都是一個很大的遺憾！」溫柔歌聲加上一張張美麗相片，坣娜好友彭斯民分享坣娜最後遺作，透露曾出資335萬元替她錄製一張10首歌曲專輯，取名叫作"璀璨"，只可惜後來沒發行，而唱片母帶及合約一直放在家中，沒想到再也沒機會出版，希望大家記得坣娜最好的模樣。坣娜胰臟癌病逝死訊2週才曝光 12/15將辦追思會（圖／民視新聞）好友資深音樂人季忠平發文悼念，白冰冰也難過表示，坣娜從出道就很內斂，感嘆常常聯絡卻沒能碰上最後一面。坣娜低調封鎖病重消息，民歌天后鄭怡透露，好友一個月前最後一次去看她，是哭著走出她的家門。田定豐也感傷懷念坣娜，昨晚你沒來我夢裡，但你用生命教會我，什麼叫真正的修煉。坣娜死訊過2週才意外曝光，就因為親友希望讓她平靜離開。追思會將在12月15舉行，坣娜的美麗人生就此謝幕，原文出處：8年前擔任坣娜婚禮嘉賓 郭子乾震驚曝當年內幕 更多民視新聞報導《好運來-EP222精彩片段》桃花婕一頭熱 江太太夢碎？訂房遭撤銷、非法旅宿照上架 綠委籲納管網路旅遊平台保障旅客《好運來-EP222精彩片段》終於感動瑞瑞 萌芬神辦案？民視影音 ・ 1 天前
GD包機來台唱大巨蛋 嗨曬機艙影片 直呼：Taipei～
GD包機來台唱大巨蛋 嗨曬機艙影片 直呼：Taipei～EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
不只范姜彥豐頭上拿綠帽！Cheap揪「王子1細節」嘆：無數男人的陰影
男星范姜彥豐昨（29）日指控妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，事件爆發後引發熱議。網紅Cheap在臉書發布貼文，表示有網友發現3年前王子在聚會上拿著一頂綠帽同框范姜彥豐，另外，王子當時的頭髮還是金色，讓Cheap大嘆，在華語圈、遊戲圈，黃毛被拿來泛指那些以NTR為樂、讓無數的男人感到害怕的男子。鏡報 ・ 1 天前
東北季風持續影響！氣象專家：11/2起觀察熱帶系統發展
台灣天氣持續受到東北季風影響，氣象專家賈新興表示，明（1）日至週日，新北山區及宜花東地區將有零星短暫雨，午後台中以南山區也有零星短暫雨，同時需觀察在菲律賓東方外海熱帶系統發展的趨勢。中天新聞網 ・ 23 小時前