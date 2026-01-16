周品均自稱發明「超商取貨」遭質疑！本人親揭「差異點」

娛樂中心／楊佩怡報導



「電商女王」周品均闖蕩業界20年，大學三年級時、首次創業「東京著衣」，就創下年營收20億天花板；後來歷經離婚、痛失經營權，她重新崛起，二次創業被網家詹宏志、潤泰尹衍樑指名接下風尚集團。近日她在社群平台上發文表示，「台灣的超商取貨」是她發明的，引發網友熱議。





周品均發文稱台灣的超商取貨，是她在23歲時發明的。

日前周品均在Threads上發文表示，「台灣的超商取貨，是23歲時的我發明，以防你不知道我小聲說一下」，她補充說道，現在大家習以為常的網購制度，其實都是當時她才首創出來，並列出時間線指出2000年初的超商取貨，是她去跟統一超商提的idea，串接系統也是她們家工程師寫的。周品均指出：「網購大平台只提供下單而已，你要自己email聯絡買家去ATM轉帳，這些看似簡單的東西，沒開發出來的話，網購市場是很難做大的」。

有不少網友驚呼「沒拿下專利權天知道你損失了多少」。

貼文曝光後，至今引來超過218萬人朝聖，也讓兩派網友戰翻。一派網友表示「你沒拿下專利權天知道你損失了多少」、「蝦米！葳老闆你應該要得個什麼獎才對吧！」、「真的不知道太強了啦」、「媽的想流量想瘋了吧，明明就是一個周什麼的，蠻有氣質的女生發明的」、「已經不是產品思維，是商機模式，太崇拜了」。

也有網友質疑博客來才是最早推出類似服務的，並不是周品均。

另一派網友則認為「說整個超商取貨是你發明的會不會太…」、「我記得最早是博客來先開始有超商取貨付款的」；還有網友上網搜尋指出，周品均稱超商取貨是她23歲時發明的，依生日推測大約是在2004年～2005年，「但看維基百科博客來的介紹記載，2000年6月1日起與統一超商合作，展開『博客來訂書，7-ELEVEN取貨再付款』服務機制」，該網友質疑似乎是博客來更早推出此相似服務，與周品均口頭說的有所矛盾，「是否這之間有什麼我誤解的地方？」。

針對疑慮，周品均親回應指出，博客來屬於「單一平台對單一超商」的內網封閉模式，並沒有普及到整個網購市場，一般網購賣家並無法使用。這也是她必須親自去向超商提案、再由自家工程師開發出整套全新的「訂單串接全台超商系統」。周品均表示，她所定義的發明是指讓這項技術，從單一通路變成全台灣網購、個人賣家與買家都能大規模使用的「產業革命」。





