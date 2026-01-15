周品均自稱23歲發明「台灣超商取貨」 網貼維基百科質疑：想流量想瘋？

「電商女王」前東京著衣創辦人周品均，自稱「台灣的超商取貨」是她發明的，掀起輿論關注。（翻攝自周品均Threads、IG）

「電商女王」前東京著衣創辦人周品均，近日因在社群再度提及遭前夫鄭景太家暴，被前夫提告加重誹謗罪，引發關注，如今則再因自稱「台灣的超商取貨」是她發明的，再度掀起輿論關注，有粉絲力挺，但也有被網友批評「想流量想瘋了吧」。

台灣超商取貨是誰發明的？

周品均昨（15日）Threads社群上發文，表示「台灣的超商取貨，是23歲時的我發明的」，並提醒「以防你不知道，我小聲說一下。」周品均也再留言區補充，表示「現在大家習以為常的網購制度，其實都是當時我才首創出來（2000年初）」，指當初是她去跟統一超商提的idea，就連串接系統也是她家工程師寫的，「這些看似簡單的東西，沒開發出來的話，網購市場是很難做大的」。

文章一曝光，隨即掀起104人瀏覽，並有兩派網友做出回應，「你沒拿下專利權天知道你損失了多少」「這不就跟當初微軟那個桌面攝影照一樣，那個攝影師也很後悔當初只跟微軟收一次性買斷的費用」「老闆英明～」

網友拿維基百科質疑？

不過有網友紛紛上網搜尋，質疑周品均自稱23歲時發明超商取貨，不過據周品均出生日期推算約為2004年~2005年，「但看維基百科博客來的介紹記載〝2000年6月1日起與統一超商合作，展開博客來訂書，7-ELEVEN取貨再付款〞的服務機制」，直言似乎這項idea是由博客來更早推出此相似服務，「與妳口頭說的有所矛盾，是否這之間有什麼我誤解的地方？」另外也有不少網友表示，「媽的想流量想瘋了吧」「說整個超商取貨是你發明的會不會太...」。

周品均自稱「台灣的超商取貨」是她發明的，再度掀起輿論關注，有粉絲力挺，也有網友提出質疑。（翻攝自周品均IG）

