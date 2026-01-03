周善祥登國家音樂廳 李斯特、管風琴挑戰全新視野
記者黃朝琴／臺北報導
鋼琴家周善祥《李斯特編年史 I》、《1＋1》獨奏會，今、明（3、4日）兩天連續兩晚登臺北國家音樂廳，兩場風格鮮明、話題十足的音樂會，即將進行李斯特經典作品、音樂廳管風琴雙項挑戰，曲目安排令人驚喜，不止是炫技，更帶有許多獨特想法，全新視野與思考角度，再度成為古典樂壇焦點。
鋼琴家周善祥（Kit Armstrong）自2020年底疫情期間來臺灣演出，開始掀起「Kit旋風」後，幾乎每一次現身臺灣，都以顛覆想像的曲目規畫與跨界思維，為樂迷帶來全新聆聽視角。
1月3日登場的《周善祥鋼琴獨奏會—李斯特編年史 I》，以「時間」為軸線，回溯李斯特一生創作軌跡。周善祥指出，李斯特是西洋古典音樂史上相當重要的人物，「從年輕到老，一輩子始終維持豐沛的創作，沒有任何其他人走那麼長的距離；更重要的是，在他人生的不同時期，創作風格與思維都有各式各樣的轉變，內容太豐富了。」這份對作曲家生命歷程的深度凝視，也成為周善祥策畫這套音樂會的核心動機。
1月4日，周善祥將挑戰國家音樂廳管風琴，推出《1＋1＝周善祥鋼琴與管風琴獨奏會》。曾在高雄衛武營與屏東音樂廳探索管風琴聲響的他，這回終於鎖定臺北國家音樂廳。他笑說，他在國家音樂廳演出很多次，每次看到這座管風琴，都有想衝上去彈一曲的衝動。他形容，這次將真正深入認識這座樂器的聲音性格與能量，並以李斯特鉅作展現其磅礡魅力。
現年33歲的周善祥，成長背景同樣充滿傳奇色彩。出生於洛杉磯的他，自幼同時涉獵音樂與理工學科，11歲進入柯蒂斯音樂學院深造，同時在賓夕法尼亞大學選修化學和數學，12歲前往倫敦，在英國皇家音樂學院學習鋼琴與作曲，之後在巴黎第六大學取得數學碩士學位。
13歲時，周善祥獲鋼琴大師布蘭德爾高度肯定，讚許他能在理智與情感之間取得罕見平衡。2013年，年僅21歲的他更買下法國希爾松（Hirson）的聖特蕾莎（Sainte-Thérèse）教堂，親手改建為音樂廳，實踐藝術與空間的深層對話。
這兩場演出皆獲得力晶文化基金會的支持，力晶文化基金會執行長詹曼君表示，周善祥的琴音才氣縱橫，帶著智慧的光澤，他對每場音樂會曲目等任何細節安排的巧思，在當今古典樂壇是極其獨特的存在。世間紛擾不斷的時代，更需要這樣帶來慰藉力量的聲音。
鋼琴家周善祥3、4日連續兩晚登臺北國家音樂廳，兩場風格鮮明，進行李斯特、管風琴雙項挑戰。（鵬博藝術提供）
鋼琴家周善祥《1＋1》獨奏會，4日登臺北國家音樂廳。（鵬博藝術提供）
現年33歲鋼琴家周善祥，2020年底疫情期間來臺灣演出，開始掀起「Kit旋風」。（鵬博藝術提供）
鋼琴家周善祥《李斯特編年史 I》獨奏會3日登臺北國家音樂廳。（鵬博藝術提供）
