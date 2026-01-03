周善祥首開箱國家音樂廳管風琴 盼逼出琴音極限

（中央社記者趙靜瑜台北3日電）挑戰高雄衛武營以及屏東演藝廳之後，鋼琴家周善祥（Kit Armstrong）將首度開箱台北國家音樂廳管風琴舉行音樂會，周善祥表示國家音樂廳的管風琴聲音很好，「希望可以逼出這座管風琴琴音極限」。

周善祥透過鵬博藝術總經理徐鵬博對中央社記者表示，台北國家音樂廳的管風琴聲音很好，跟高雄衛武營以及屏東演藝廳是不一樣的聲底，但太少被使用很可惜，「這次安排這些曲目，期待與國家音樂廳這個空間一起演奏，也希望可以逼出這座管風琴的極限。」

周善祥2020年在疫情期間，持續在台灣舉行音樂會，造成了一股「Kit旋風」之後，他每年來台，在曲目安排上都令人驚喜，不止是炫技，更帶有許多獨特想法，在在給台灣聽眾全新的視野與思考角度。

這次周善祥「劍指」台北國家音樂廳的管風琴，「我在國家音樂廳演奏很多次了，每次看著這座管風琴，都有跑過去彈奏一曲的衝動。這次終於有機會可以好好認識這座管風琴，了解它的聲音以及它所能創造的能量。」

周善祥音樂與理工雙雙見長，堪稱天才，12歲前往倫敦，在英國皇家音樂學院學習鋼琴與作曲，13歲周善祥結識已故鋼琴大師布蘭德爾（Alfred Brendel），大師讚許他「對於偉大鋼琴作品的理解，結合了新鮮的活力與細膩的處理方式，並兼具情感與理智。」周善祥現在仍在清大電機系攻讀博士。

這場音樂會曲目上半場前兩首將以鋼琴演奏貝多芬「降E大調第13號鋼琴奏鳴曲」、「升c小調第14號鋼琴奏鳴曲（月光）」；接下來將以管風琴演奏維多「f小調第四號管風琴交響曲－第三樂章，如歌的行板」、「F大調第五號管風琴交響曲－第五樂章，觸技曲」。

重頭戲則是李斯特這首以麥雅貝爾歌劇「先知」之聖詠曲「願救贖之浪奔向吾人」所作的「管風琴幻想曲與賦格」。

力晶文化基金會執行長詹曼君表示，周善祥的琴音才氣縱橫，帶著智慧的光澤，「他在當今古典壇是極其獨特的存在。我們相信在世間紛擾不斷的這個時代，更需要這樣帶來慰藉力量的聲音。」力晶2026藝文饗宴「1＋1＝周善祥鋼琴與管風琴獨奏會」將於1月4日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：李亨山）1150103