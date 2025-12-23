周四大變天！冷氣團挾雨急凍 粉專示警：濕冷感很要命

今天東北季風減弱，氣溫回升，各地大致多雲到晴；明（24日）下半天東北季風增強，北台灣開始降溫；周四（25日）冷空氣抵達，強度接近大陸冷氣團，且挾帶水氣感受更冷。氣象粉專提醒，雖然北部最低溫可能才降到14度，不過下雨加成之下，「濕冷感是很要命的」。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨（22日）深夜發文指出，今天東北季風減弱，各地以晴朗天氣為主，氣溫回升；明下半天東北季風逐漸增強，北台灣天氣再度轉變；周四下一波冷空氣清晨抵達，強度接近冷氣團，且挾帶水氣。

粉專表示，周四起北台灣感受將特別濕冷，其他地區夜晚及清晨同樣偏冷，各地低溫預估在13至15度。

颱風論壇也在Threads發文說明，預報幾乎確定，平安夜會有冷空氣來襲，準備挑戰今年入冬第2波大陸冷氣團，雖然耶誕節冷冷的很應景，但這次冷空氣是帶水氣的，北部、宜蘭就算最低可能才14、15度，「但下雨加成之下，那個濕冷感是很要命的。」

至於背風面的中南部地區，粉專表示仍以乾冷為主，但要留意日夜溫差相當大，清晨、夜晚低溫約15度，白天高溫又達25度，外出穿衣服要特別留意。

此外，中央氣象署表示，明晚至周四3500公尺左右或以上高山，以及周五至周六（26至27日）3000公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面濕滑。

