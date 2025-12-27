周大福「牛馬」黃金吊飾惹議 挨批諷刺打工族

周大福推出的「牛馬」黃金吊牌引發爭議（圖／翻攝自微博互联网三爷）





過年前生肖金飾都特別搶手，不過中國金飾連鎖品牌周大福，近日推出一款印上「牛馬」的黃金吊牌引發爭議，因為在中國「牛馬」是在形容辛苦的上班打工族，有民眾認為，品牌在嘲諷打工族，要他們自己花錢當金牌牛馬。

馬年黃金各種萬馬奔騰造型金飾，都是消費者年前搶金重點，但中國大陸的金飾龍頭周大福，最近推出這款牛馬黃金吊牌卻引發爭議。

中國評論員：「同事間互稱牛馬兄弟是惺惺相惜，可刻在黃金上明碼標價就成了把苦難商業化，更搓人的是哪個加，打工人第一反應全是加班，小金牌子的另一面是拼音，客服說這是加，寓意不怕困難好運加倍。」

在中國牛馬是形容辛苦上班的打工人，每天都牛馬一樣勞動，這款周大福金牌2.05克重，售價超過人民幣三千元合台幣1萬3千多元，有人認為這是周大福在諷刺打工族，頒發一個金牌牛馬徽章。

中國網路新聞主播：「同樣的錢你能買一個刻著平安喜樂的常規款，難道卻偏偏要買一個讓自己心梗的勞碌認證嗎？有人怒批品牌，既要賺打工人的錢，又要陰陽羞辱人，是失敗營銷，也有人覺得沒必要較真。」

品牌解釋牛馬是繁體字的設計，寓意勤勞踏實不畏艱難是線上熱銷款，確實有部分消費者購買，畢竟近期黃金價格不斷飆漲，26號現貨黃金已經來到每盎司4500美元，中國金飾標價每克1413元人民幣，一夜間就漲了15元人民幣。

上海金飾業者：「果斷入手的顧客有好幾個，然後他們都覺得天天在漲，天天一個價，還是早買早划算。」

每到年前都有一波搶金潮，尤其馬年生肖的吊飾金幣金條最受歡迎，但如果有諷刺隱喻，到底是祈福還是冒犯就看民眾各自解讀。