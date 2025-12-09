周大觀基金會上海做公益 歡迎中國癌童來台生命之旅

（中央社記者張淑伶上海9日電）為支持及鼓勵癌童及其家長面對療程，周大觀基金會今天在上海市兒童醫院頒發圓夢助學金。基金會創辦人周進華說，希望能在台灣接待中國大陸癌童前來「生命之旅」，感受台灣濃厚人情味。

周大觀基金會今天頒發給9名中國大陸抗癌小鬥士「抗癌圓夢助學金」。周進華致詞時說，助學金金額每名是人民幣2000元（約新台幣8800元），金額不算多，但其意義是不讓兒童孤獨面對癌症，並向小鬥士們致敬。基金會也願給予病童父母陪伴的力量。

周進華說，周大觀基金會創立至今28年，第2年就開始進入中國大陸。他們歡迎大陸癌童能到台灣進行「生命之旅」，由基金會來接待，盼他們能感受到台灣濃厚的人情味，也能讓台灣抗癌成功的孩子和他們交流分享。

上海市兒童醫院副院長楊曉東致詞時介紹該院「為兒童服務就是幸福」的宗旨，並指公益性活動能有益病童的心理健康。

今天的「兩岸一家，讓愛起飛」公益慈善交流活動上，並安排來自兩岸多名生命鬥士分享自己如何面對生命中的殘病困境，包括現職婁底廣播電視台、芒果V基金愛心大使的梁藝、來自台中啟明學校的全盲多藝勇士周軒瑋等人。

周進華受訪時說，20多年間感受到中國大陸醫療的硬體和軟體都有飛快的進步。現階段希望大陸各界參考台灣制定「學生團體保險條例」，以法律制度助大陸所有癌童及殘疾（身障）人一臂之力，減輕他們的經濟負擔。此外，他也希望大陸能有更多城市教育局認可針對病童的床邊教學教育模式。

周大觀基金會明天還將頒發全球熱愛生命獎章，授予「上海故事媽媽」工作室創辦人黃欣雯。

黃欣雯在台灣時就參與中小學生命教育工作。2005年全家移居上海後，她也在孩子就讀的學校推動生命教育故事媽媽校園志工工作，20年來吸引越來越多家長和學校加入。（編輯：邱國強）1141209