周大觀基金會跨海力挺兩岸癌童圓夢活出希望

（周大觀文教基金會提供）

記者黃秋儒／綜合報導

周大觀文教基金會永續跨海力挺兩岸癌童活出希望，今（9）日在上海市台辦及上海市兒童醫院協助下，由創辦人周進華、董事長郭盈蘭帶領血癌單親食品工程師蔡宗憲、全盲多藝勇士周軒瑋等台灣生命鬥士一行15人，跨海頒發抗癌圓夢助學金，同時向醫護人員致敬，並由周大觀小星星樂團義演寶島台灣民謠，還分送每位癌童禮物與周大觀遺作《我還有一隻腳》，讓白色病房染上快樂色彩，大家一起把兩岸一家．讓愛起飛的正能量傳出去。

廣告 廣告

（周大觀文教基金會提供）

周大觀文教基金會兩岸暨國際交流中心執行長周上觀表示表示，29年來陪伴大陸20多萬弱勢癌童，我們確保沒有任何一位罹癌學生孤獨面對癌症，陪伴所有罹癌學生用愛抗癌．活出希望；也確保沒有任何一位父母因孩子罹癌往生，孤獨面對悲痛，陪伴所有罹癌孩子父母，揮別陰霾．迎向陽光。

周上觀提到，在中國大陸，平均每一個小時，就有4名兒童確診罹癌，每位罹癌兒少為大多數人承擔癌苦，加上漫長治癌過程極為艱辛，亟需各界伸出援手，為讓台灣學生的愛心傳出去，每年匯集全台捐贈愛髮，製作千頂愛髮，捐贈兩岸四地罹癌婦幼，讓大陸罹癌婦幼戴著台灣學生捐贈的愛髮，很有尊嚴的就醫、就學或就業，同時為保障高級中等以下教育階段學生及教保服務機構幼兒安全及健康，減輕意外事故及疾病造成之家庭經濟負擔，亟盼中國大陸各界參考台灣制定「學生團體保險條例」，以法律制度助大陸所有癌童及殘疾人一臂之力。

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，周大觀化癌為42首生命詩篇結集出版《我還有一隻腳》等生命教育五書，已授權中國宋慶齡基金會中國和平出版社再版發行，並由北京青愛教育基金會推廣傳愛—永續為上海血癌護理師楊雅茗等大陸20多萬弱勢癌童籌建「兩岸愛童基金」－促進兩岸青年、兒少永續「點亮生命之光．傳遞愛的力量」。

（周大觀文教基金會提供）

周大觀文教基金會成立於1997年，由周大觀父母周進華、郭盈蘭以及國內外各界愛心人士，為完成抗癌小詩人周大觀「熱愛生命、快樂生活」的遺志。29年來，已表揚橫跨7大洲、81個國家、481位全球熱愛生命獎章得主、16位全球生命文學創作獎得主，同時關懷守護35萬多全球最弱勢癌童，並永續推動兩岸及全球關懷生命系列公益活動，深獲全球各新舊傳媒的認同與迴響，都以「生命諾貝爾獎」擴大報導，先後榮獲2010年香港愛心獎章、2019年哥倫比亞國會最高褒揚勳章、2021年聯合國NGO組織世界和諧傑出貢獻獎章、2022年中國大陸新華社中華慈孝文化獎章等肯定。