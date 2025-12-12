周大觀基金會跨海肯定上海故事媽媽黃欣雯V.S兩岸生命鬥士交流義演傳愛

(周大觀基金會提供)

周大觀文教基金會在上海台辦及上海虹橋國際學校協助下，由創辦人周進華、董事長郭盈蘭10日帶領全盲多藝勇士周軒瑋、血癌單親食品工程師蔡宗憲等台灣生命鬥士一行15人，跨海頒發全球熱愛生命獎章向上海故事媽媽黃欣雯，同時與全校師生義演交流傳愛，大家一起把兩岸一家．讓愛起飛的正能量傳出去。

周進華表示，上海故事媽媽創辦人黃欣雯，從台灣跨海到中國大陸紮根生命教育、閱讀教育，20多年如一日，號召長三角地區一萬多名企業家夫人，接受生命教育、閱讀教育課程，帶動一萬多故事媽媽挺身而出，先後為長三角地區近3百多所中小學—舉辦十萬多場說書傳愛，嘉惠百萬兒少以書會友．讀出希望，轟動上海，感動兩岸，不愧為「上海故事媽媽」，榮獲台灣周大觀文教基金會「2026年第29屆全球熱愛生命獎章」。

周大觀文教基金會兩岸及國際交流中心執行長周上觀表示，29年來，基金會已表揚橫跨7大洲、81個國家、包含上海故事媽媽黃欣雯、母愛先鋒張銀俊、無腿蛙王代國宏、安寧推手路桂軍等481位全球熱愛生命獎章得主，表彰其在世界各個角落撒播愛心、實踐共好。基金會同時不斷尋找、並表揚全球233個國家的生命勇士－永續推動「完整生命．完整地球」，歡迎兩岸四地以及全球各界推薦勇敢堅強、愛心行善、努力永續、創新公益等生命勇士。