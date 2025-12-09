周大觀基金會跨海送愛 力挺上海癌童圓夢

周大觀文教基金會今日在上海市兒童醫院舉辦「我還有一隻腳．送愛兩岸四地—周大觀跨海力挺兩岸癌童圓夢活出希望」活動。（周大觀文教基金會提供／蔡佩珈台北傳真）

周大觀文教基金會在上海市台辦及上海市兒童醫院協助下，由創辦人周進華、董事長郭盈蘭帶領血癌單親食品工程師蔡宗憲、全盲多藝勇士周軒瑋等台灣生命鬥士一行15人，跨海頒發抗癌圓夢助學金。基金會表示，現場還送每位癌童禮物與周大觀遺作《我還有一隻腳》，一起將「兩岸一家，讓愛起飛」的正能量傳出去。

周大觀文教基金會今日在上海市兒童醫院舉辦「我還有一隻腳．送愛兩岸四地—周大觀跨海力挺兩岸癌童圓夢活出希望」活動。

台灣周大觀文教基金會兩岸及國際交流中心執行長周上觀表示，大陸平均每1個小時，就有4名兒童確診罹癌，為讓台灣學生的愛心傳出去，每年匯集全台捐贈愛髮製作千頂愛髮，捐贈兩岸四地罹癌婦幼，讓大陸罹癌婦幼戴著台灣學生捐贈的愛髮，很有尊嚴的就醫、就學或就業。

他表示，為了保障高級中等以下教育階段學生及教保服務機構幼兒安全及健康，減輕意外事故及疾病造成家庭經濟負擔，亟盼中國大陸各界參考台灣制定「學生團體保險條例」，以法律制度助大陸所有癌童及殘疾人一臂之力。

台灣周大觀文教基金會創辦人周進華提到，周大觀化癌為42首生命詩篇結集出版《我還有一隻腳》等生命教育五書，已授權中國宋慶齡基金會中國和平出版社再版發行，並由北京青愛教育基金會推廣傳愛，為上海血癌護理師楊雅茗等大陸20多萬弱勢癌童籌建「兩岸愛童基金」，促進兩岸青年、兒少永續點亮生命之光，傳遞愛的力量。

