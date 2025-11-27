周大觀文教基金會力挺癌童 衛福部次長莊人祥現身分享抗癌路

周大觀文教基金會廿七日在中華民國婦女聯合會舉辦罹癌學生抗病心情分享會，勉勵所有癌童「活著就是勝利」。(周大觀文教基金會提供)

記者黃秋儒／台北報導

為不讓所有罹癌學生獨對癌症，並鼓勵全國最弱勢的罹癌學生努力向學、忘記病痛，周大觀文教基金會今（27）日在中華民國婦女聯合會舉辦罹癌學生抗病心情分享會，包括周大觀文基金會創辦人周進華、董事長郭盈蘭、衛生福利部常務次長莊人祥及中華民國婦女聯合會主委雷倩、百歲常委秦舜英一同與會，莊人祥也含淚分享對抗胃癌新路歷程，勉勵所有癌童活著就是勝利。

周大觀文教基金會特別設置「抗癌圓夢助學金」，從1997年至2025年，28年來已義助新台幣3億多元，力挺16,768位罹癌學生戰勝死神．活出希望。基金會董事長郭盈蘭律師表示，依據全球醫療數據，每一萬人約有3位罹癌，台灣雖少子化，因生態環境惡化，罹癌學生不減反增，每年新增罹癌學生約580人，以血癌、腦癌、淋巴癌、骨癌、神經母細胞癌等最常見，我們非常感恩癌末淋巴罕癌學生藍亞庭、原民血癌小畫家賴可蜜、淋巴癌樂觀天使吳心婕、血癌廚師天使廖佳宣、單親血癌小鬥士游子傑、罕見顱顏骨癌天使賴心恬、腦癌愛心天使陳佳萱、腦癌天使李佩樺、罕癌愛心藥師黃煒詳、單親血癌建築師王鴻瑞等10位罹癌學生，代表仍在醫院治療的300多位生命鬥士挺身受獎帶動熱愛生命，其他不願意公開受獎的罹癌學生，基金會將於過年舉辦「送愛到全國大小醫院系列公益活動」時，陸續個別頒發抗癌圓助學金。

廣告 廣告

衛生福利部常務次長莊人祥及婦女聯合會主委雷倩鼓勵宜蘭縣南屏國小原民血癌小畫家賴可蜜—為全球癌童彈出勝利樂章。（周大觀文教基金會提供）

郭盈蘭提到，藍亞庭同學目前就讀桃園高中一年級，已接受12次化療、13次標靶、40次質子放射治療、52次免疫療法、骨髓移殖等，自費新台幣500多萬元，幾乎壓垮一個家庭，基金會率先捐贈2千冊勵志新書—發動一書一愛義賣，最需各界義助健保不給付的癌症治療救命基金，以確保沒有任何一位罹癌學生—孤獨面對癌症，也確保沒有任何一位父母因孩子罹癌往生—孤獨面對悲痛。

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，周大觀化癌為42首生命詩篇結集出版《我還有一隻腳》，接續發行印尼文等48種語言傳愛—永續為菲律賓貧民窟骨癌天使瑪麗．多尼塔(Mary Donita Uy)等全球最弱勢的35萬多癌童—迎向陽光．活出希望。近年來深受關稅大戰衝擊，小額捐款驟減6成。最亟盼大家隨口捐贈每筆中獎機率平均只有1元的電子發票（200張電子發票中獎1張200元），給愛心專碼：525（周大觀文教基金會），誠邀大家一起助最弱勢的癌童一臂之力。