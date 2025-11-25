周大觀文教基金會響應國際身心障礙日 向全球生命鬥士致敬

周大觀文教基金會廿五日啟動國際身心障礙日活動，歡迎各界匯聚愛心，支持全球233個國家的生命鬥士陸續會師台北展開全球關懷生命系列公益活動。(周大觀文教基金會提供)

周大觀文教基金會廿五日在中正紀念堂，邀集中國國民黨社會部主任水雲翔、國立中正紀念堂管理處長張惠君、臺北市政府參事王泓翔、彰化縣政府參議柯呈枋、國立教育廣播電臺臺長黃月麗、梅花傳媒集團總裁王綽中、合正巨霸集團總裁蕭義明、前台南市美術館長林秋芳、上海商銀北市第一區域中心協理楊子瑩、新北特殊教育學校校長洪雅玲、Hi-Q總經理陳樹人、周大觀文教基金會創辦人周進華、董事長郭盈蘭等貴賓，共同啟動國際身心障礙日活動！

活動特別由陽光喜憨天使周以嘉吹奏希望樂章開場，同時為聯合國未來之星包錦蓉出版2千冊勵志生命自傳《我可以》嘉惠台美弱勢圓夢，並誠邀各界代表為「國際身心障礙日」開鑼，及提前頒發全球熱愛生命獎章—肯定自閉多障畫家黃清棣，歡迎各界於11月25日～12月3日免費參觀。恭請大家捐贈電子發票給愛心碼：525，大家永續匯聚愛心—支持全球233個國家的生命鬥士陸續會師台北展開全球關懷生命系列公益活動。

周大觀文教基金會董事長郭盈蘭表示，聯合國未來之星包錦蓉，1985年出生台北，因難產缺氧導致極重度腦性麻痺，16歲又因服用中藥中毒，進行肝臟移植手術，立志為捐肝者留學成畫家圓夢，習畫十多年如一日，擅長油畫寫生—作品被紐約市立大學列入「亞洲藝術－當代觀瞻」，與來自全球21位藝術大師的傑作同場展出，最難能可貴的是，包錦蓉透過義賣油畫作品—創立夢想成真基金會—從「創意」出發，以「愛心」為力量，關懷弱勢族群用行動實現夢想．用藝術改變人生，見證身心有愛．一切無礙，不愧為「聯合國未來之星」，榮獲周大觀文教基金會—2001年第4屆全球熱愛生命獎章。

周大觀文教基金會於國際身心障礙日，提前頒發第廿九屆全球熱愛生命獎章予自閉多障畫家黃清棣。(周大觀文教基金會提供)

郭盈蘭指出，自閉多障畫家黃清棣，2005年出生新北，目前就讀新北特殊教育學校高中部三年級，3歲時被確診中度自閉症，同時又伴隨智能障礙、妥瑞氏症等多重障礙，在媽媽美術設計的薰陶，以及小學美術老師的栽培下，為黃清棣開啟自信自立的大門—發揮美術天分，畫出海洋生物、非洲大草原等動物世界，獲獎無數，揮別自閉陰霾，見證天生我材必有用，不愧為「自閉多障畫家」，提前榮獲周大觀文教基金會—2026年第29屆全球熱愛生命獎章。