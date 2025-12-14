一周天氣預報！今明日夜溫差高達10度 下周各地天氣偏冷白天回暖

未來一週天氣變化明顯，各地天氣偏冷，日夜溫差大。 圖：中央氣象署提供

[Newtalk新聞] 未來一週天氣變化明顯，週一、週二受輻射冷卻影響，各地天氣偏冷、白天回暖，日夜溫差可達10度以上；週三起北部、東半部水氣略增，週末另一波冷空氣南下，天氣再度轉涼，民眾外出務必留意氣溫變化。

中央氣象署表示，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明週一、週二清晨各地偏冷，局部低溫有機會下探10度以下，但白天氣溫回升，可達20度以上，早晚與白天溫差明顯，溫差可達10度。降雨方面，各地大多為晴到多雲的好天氣，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨。

到週三週四，北部及東半部地區水氣增加。週三(17日)東北季風稍增強，北部與宜蘭氣溫略降，新竹以南仍有明顯日夜溫差；週四(18日)桃園以北及宜蘭較涼，新竹以南早晚涼爽。迎風面的基隆北海岸、東半部、大台北山區及恆春半島偶有零星降雨，其餘地區則多雲到晴。

至週五(19日)至週六(20日)東北季風減弱，但南方水氣增加，東半部及恆春半島有局部短暫雨，中北部山區與南部也有零星降雨機會；週日(21日)東北季風再度增強，北部及宜蘭天氣轉涼，桃園以北、宜蘭、花蓮及恆春半島有局部短暫雨，台東亦有零星降雨，提醒民眾外出時記得攜帶雨具。

此外，中央氣象署提醒，週一清晨基隆北海岸、東半部沿海及離島(含蘭嶼、綠島)易有長浪發生，民眾若參與海邊活動務必提高警覺；冷空氣影響期間，沿海空曠地區及離島也需留意強陣風。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

新莊凌晨火警釀16歲少女喪生！火調人員公布初判起火原因

冷氣團發威！合歡山台14甲線翠峰至大禹嶺路段 18時起預警性封閉