周奕齊拚3連霸 民進黨陷苦戰

台南市第4選區為山區，範圍包括玉井、左鎮、南化、楠西4行政區，是台南市少數基本盤藍大於綠的選區，周奕齊以無黨籍尋求3連霸，民進黨還找不出人選。值得注意的是民進黨台南市長參選人陳亭妃長期與周陣營合作，一旦她在市長初選出線，面對民進黨在山區推派自家人選，陳該如何「母雞帶小雞」擔任「桶箍」角色，備受關注。

台南市第4選區人口少，議員只選1席，卻是台南市少數基本盤藍大於綠的選區，縱然民國113年總統大選時，賴清德在台南市37區中，橫掃36個行政區共拿下6成選票，唯獨在楠西區小輸給藍營候選人侯友宜。

周奕齊父親周五六是前國民黨台南縣議長、後來加入親民黨，母親周陳秀霞曾擔任親民黨不分區立委，周家在台南市山區建立深厚的選舉人脈，周奕齊以無黨籍身分參選市議員連贏2屆未逢敵手，115年將尋求3連霸。

民進黨3年前打著整合無黨與綠營的選票算盤，推出陳福慶參選，造成周不小壓力，結果只拿下3成4的選票，反而周奕齊選票較107年更高出2000多票，實力愈發穩定。

陳福慶這次未傳再選，民進黨在此區一路苦戰，是在台南罕見面臨劣勢的選區。此選區的民進黨立委郭國文，有意推派自家幕僚參戰，仍在評估中，民進黨由誰擔綱尚未定案。

值得注意的是，陳亭妃在此區一直與周奕齊長期結盟合作，一旦她在市長初選過關，代表民進黨出戰台南市長，陳屆時需扛下「母雞帶小雞」的責任，民進黨勢必在第4選區推派議員人選，陳要如何擔任「桶箍」角色團結民進黨，將成為地方關注的選戰焦點。