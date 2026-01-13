周姓前電競選手捲入詐騙案？網友狂猜是《英雄聯盟》前AHQ選手的他

今（13）日有一則消息指出曾成立電競公司、經營戰隊的羅姓男子因經營失利積欠教練與廠商款項，轉而與詐騙集團合作，其中在偵辦金流時，檢警發現羅男使用前周姓電競選手的帳戶收款，相關資金被用來支付其積欠的薪資與尾款，雄檢認定周男提供帳戶並協助資金流轉，與羅男一併依詐欺罪嫌起訴。而引起網友熱議與猜測的是，這名「前周姓電競選手」可能就是前 AHQ 成員，暱稱小安的「An」?

前 AHQ 選手 AN 被捲入詐騙案？（圖源：Garena / 英雄聯盟）

由於起訴書描述周男「曾是知名電競選手，主打《英雄聯盟》《傳說對決》，後轉戰德州撲克並曾奪冠」，條件高度吻合周俊諳（An、小安），引發網友熱烈討論，不少人直接點名：「周姓電競選手是小安吧？」、「AHQ 八強 AD？」、「後轉德撲又拿過冠，An 全對得上」、「如果是 LOL 圈的，只有 AN 符合」，也有人直言「等判決書出來就知道是不是小安了」，目前仍屬網友推測，司法文件尚未正式指名。

早在本案曝光前，羅姓男子就曾因涉及電競戰隊經營爭議與疑似詐騙行為被點名。當時 Impunity（IMP）戰隊於 2021 年升降賽取得 PCS 聯賽席次，並曾在春季賽期間高調進駐台南，與市府合作成立臺灣分部，但短短一季即撤回新加坡。之後陸續有網友與前選手爆料，指出時任臺灣分部管理人員涉及欠薪、向選手借款未還、資金來源不明等問題，甚至被指與金額高達 800 萬元的新台幣投資詐騙案有關。後續更被查出該羅姓男子為「快樂男孩電子競技有限公司」負責人，公司資本額僅一萬元、曾遭法院強制執行本票債權，與今日消息的羅姓男子確認為同一公司，也引起網友討論：「原來早有前科」。