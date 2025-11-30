周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她

周依然遭爆在劇組耍大牌。（圖／翻攝自周依然微博）





中國大陸有娛樂博主爆料，一名周姓女藝人在劇組耍大牌，要求在夏天關閉片場冷氣，男主角受不了打開，直接被她當眾開罵。另外，這名女星還有嚴重潔癖外，有次跟另名童姓女星發生衝突，直接把對方罵哭。

該名博主指出，周姓女藝人不喜歡吹冷氣，在拍某檔戲時正好是夏天，室內燈光打下去非常熱，她一到立刻要求關冷氣，結果男主角有一天實在受不了打開，周姓女星當場開罵。

除此之外，周姓女星因為有嚴重潔癖，因此房車除了她和自己的狗以外，不會讓別人上去，打掃阿姨要整理都必須穿好鞋套，拍戲跟對手演員牽手，她也會立刻用酒精消毒，甚至某次在片場還跟童姓女星互賞巴掌、把對方罵哭。

有娛樂博主爆出周姓女星片場耍大牌。（圖／翻攝自微博）

有娛樂博主爆出周姓女星片場耍大牌。（圖／翻攝自微博）

爆料曝光後，由於姓「童」的女星不多，讓網友直接聯想是童謠，她合作名單裡姓周的女明星只有周依然，加上與胡先煦合作的新戲 《即刻上場》在近日上檔，所有線索全部劍指周依然。對此，她本人及工作室至今仍未發聲。

周依然與胡先煦合作的新戲 《即刻上場》在近日上檔。（圖／翻攝自《即刻上場》微博）

周依然與胡先煦合作的新戲 《即刻上場》在近日上檔。（圖／翻攝自《即刻上場》微博）



