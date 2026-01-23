周媛「靈動老師」46秒片瘋傳 暗黑小三培訓班撈金破億！頂級導師班內幕遭起底

自封「中國性商教母」的網紅周媛（網名「黑白顛周媛」），近來在社群爆紅。（翻攝自微博）

自封「中國性商教母」的網紅周媛（網名「黑白顛周媛」），近來在社群爆紅，以靈動眼神教學成網路迷因，讓大票網友紛紛模仿二創。不過周媛影片內容被認為遊走在灰色地帶、物化女性做「小三培訓班」，最終被平台以「禁止傳播低俗資訊」永久停權，如今吸金破億課程也被曝光。

網紅周媛以「提升魅力、經營親密關係」開班授課，吸金量恐突破2400萬人民幣（約1億元台幣），如今46秒原版片外流，影片只見周媛重複「眼神給出去，我的身體形成一個X字形」等台詞，同時搭配嫵媚表情和肢體動作，相關台詞如今爆紅，還意外掀起大票網友二創與高度討論，還有網友留言「謝謝老師，老公2年沒碰我，剛剛給他眼神後得到他的兩腳。」

隨著知名度爆紅，連帶爭議也曝光，影片內容被認為遊走在灰色地帶，且物化女性做「小三培訓班」，最終遭平台方以「違反《網絡安全法》禁止傳播低俗資訊」為由永久停權。

靈動老師周媛課程藏貓膩？

據了解，周媛經營的課程橫跨線上、線下，入門級的線上教學，到強調肢體展現的實體課程，還有價格高昂的導師班，而對外公開資訊顯示，課程從人民幣9.9元到999元不等，目前學員人數已累積超過萬人，據官方資料估算，相關付費課程收入已累計超過2400萬人民幣（約新台幣1億元），版圖更橫跨知識付費、情趣用品與醫美相關服務，獲益十分可觀。

「頂級導師班」綑綁醫美療程外，還提供高達30%的分潤機制，引發爭議。（翻攝自微博）

課程中引發詬病的「頂級導師班」，除了綑綁醫美療程外，還提供高達30%的分潤機制，鼓勵學員發展下線推廣課程，這種帶有傳銷色彩的運作手法，被外界戲稱為「精準收割女性錢包的完美機器」。

