周媛「靈動」教學成爆紅迷因！帳號慘遭官方永久封鎖 過往課程也被挖出

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

中國爆紅迷因「眼神給出去」是由網紅講師周媛在網路上推廣的女性魅力課程，透過眼神交流指肢體動作搭配，教會女性培養自信的同時也吸引男性的目光。周媛在影片中以充滿活力的語調、浮誇的動作，迅速在網路上爆紅，並掀起翻拍熱潮，不過近日卻傳出，中國官方以「低俗」、「物化女性」為將其帳號永遠封鎖。

網紅講師周媛在網路上推廣的女性魅力課程，透過眼神交流指肢體動作搭配，教會女性培養自信的同時也吸引男性的目光。（圖／翻攝自微博）

周媛在影片中以自身示範，該如何透過簡單的眼神與肢體動作吸引他人目光，並適時的加上「眼神給出去」、「是不是靈動了」、「我的身體形成了一個X型」等洗腦金句，瞬間爆紅成為網路迷因。

但周媛的帳號「黑白顛周媛」昨（22）日卻慘遭大量檢舉，以影片內容曾涉及低俗內容為由，被抖音官方永久封鎖其帳號。

周媛的課程內容也被網友批評根本是「遊走灰色地帶」、「物化女性」、推廣「小三培訓班」。網友更翻出她的課程收費模式，線上課程從人民幣9.9元到999元都有，學員人數更是已經破萬。且根據公開課程的價格推算，周媛的付費課程收入已累計超過2400萬人民幣（約台幣1億元），金額相當龐大。



