周媛「X型」遭批低俗！帳號封殺「億元賣課收入」沒了

娛樂中心／李明融報導

自稱「中國性商教母」的中國網紅「黑白顛周媛」，近期網路上瘋傳一段影片，在課堂上教導台下學生有關肢體、眼神的各種語言動作，影片中的「叫我！幹嘛？」、「眼神給出去」、「我的身體形成了一個X形！」引發大量網友、甚至部分明星名人跟風模仿。然而，隨著周媛課程內容討論度持續飆升，陸續遭質疑涉及低俗擦邊、物化女性等爭議擴大，短影片帳號在2026年1月21日起陸續轉為不公開，22日更是傳出有部分帳號遭平台限制功能。中國官媒也不挺，痛批這類課程「低俗」且其危害不可小覷。

中國官媒痛批這類課程以「自我提升」為名行「自我矮化」之實。（圖／翻攝自小紅書 ＠黑白顛性商學院）

周媛的課程帳號陸續遭到轉為不公開，甚至是傳出有部分帳號遭平台限制功能。（圖／翻攝自微博）

中國官媒對此重砲轟擊，痛批這類課程以「自我提升」為名行「自我矮化」之實，不僅將兩性交往扭曲為權力博弈，更遊走於偽「情感諮詢」的灰色地帶。相關媒體如《中國婦女報》與「極目新聞」也撰文警告，這類影片強化了有害的性別刻板印象並製造社會對立，將女性魅力異化成可售賣的商品，其內容對現代平等尊重的性別觀念造成嚴重干擾。

周媛的線上課程從人民幣9.9元到999元不等，更以高價位的線下課程吸引學員。（圖／翻攝自微博）

據了解，周媛的線上課程從人民幣9.9元到999元不等，更以高價位的線下課程吸引學員，傳學員人數已經超過1萬人，根據官方資料推算，周媛相關付費課程的累計收入已超過2400萬人民幣（約台幣1億元）。除基礎訓練營外，相關整理資訊提到，周媛體系內還有售價高達8.8萬元的高階「導師私定課」，並涉及「課程分潤」與「輕創業扶持」等權益，引發外界質疑其帶有類傳銷式的擴張模式，隨著帳號封禁，這筆億級淘金夢也隨之蒸發。

