周子瑜倒數2天回家！秀「黑絲襪腿根美照」辣翻 甜喊：冬天要來了

娛樂中心／綜合報導

TWICE台灣成員周子瑜每次更新社群都能立刻掀起全球粉絲暴動。她今（20）日無預警曬出多張近照，只見她身穿深色高領毛衣、搭配黑絲襪坐在沙發上，秀出修長筆直的逆天美腿，氣質冷豔又充滿魅力，照片曝光後短短時間內就在網路上瘋傳。

周子瑜發文用韓文寫下「現在是冬天了..第一場雪什麼時候來」，一頭柔順長髮披落肩頭，妝感清淡卻無損精緻五官，配上低調奢華的深色穿搭，襯托出優雅成熟氛圍。她隨意坐姿依舊散發滿分時尚感，修長四肢與纖細比例再次讓粉絲驚呼根本是高級時尚大片等級。

周子瑜曬出黑絲襪美照。（圖／翻攝自IG）

粉絲湧入留言狂讚：「子瑜加油」、「天氣冷要保重身體喔！」、「廣告真的都靠日本給資源啊～～請多多支持子瑜，讓他有機會展示模特身材吧」、「保暖同時也要美美的」、「子子週六見」。周子瑜近期雖專注於TWICE活動，也倒數兩天回家鄉台灣開唱，工作忙碌之餘，但每次更新都能引發熱話題，再次證明國際人氣依舊穩居頂流。

