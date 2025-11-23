周子瑜全文台灣人淚崩「不是因為乖」遭封殺10年吐真心：真的渴望

娛樂中心／綜合報導

子瑜等了10年終於踏上台灣的舞台演出。（圖／讀者提供）

南韓超人氣女團TWICE 台灣成員周子瑜，昨（23）晚在高雄世運主場館演出了她出道以來首場台灣演唱會，這場對她意義非凡的返鄉舞台，也被外界解讀為暌違10年「正式解禁」。她在舞台上朗讀了一段親筆感言，全文首度曝光，字字真摯動人讓現場數萬ONCE們紛紛拭淚，被認為是她對過去10年起伏的自我總結與重生宣言。

子瑜念出自己的感言時惹哭現場數萬名ONCE（圖／讀者提供）

子瑜開場說：「我怕我忘記，準備了一些話，想念給你們聽。」周子瑜回憶從練習生一路走到如今，「有希望、有挫折、有孤單，也有渴望與相信。」她坦言，成名前只是喜歡唱歌跳舞的女孩，卻因夢想點燃心中一絲火苗，沒想到這條路「不只是辛苦，而是一個必須堅持到底的選擇」。

她也罕見提及心理低潮，坦言在看似順利的時候，反而曾感到空虛無助，「那道火苗變得很渺小，小到懷疑自己是否屬於這裡。」但她選擇留下，強調「不是因為乖，而是因為我真的渴望」。該段被解讀，這段話不僅呼應她當年遭遇捲入「台獨風波」遭封殺後的壓抑與沈潛，也象徵如今在台灣舞台上重啟的自由之姿。

她最後以「謝謝你們等了這麼久」向粉絲鞠躬，現場上萬名觀眾高喊「歡迎回家」，場面溫馨。這篇文字既是十年努力的告白，也像是她與故鄉的一場和解。

【​周子瑜感言全文】

從練習生到出道的這十幾年，我的內心一直摻雜著許多矛盾的心情。

有希望有挫折有孤單，有渴望也有相信。

還沒出道前，我只是因為喜歡，喜歡在家裡自己唱歌跳舞。

內心卻偷偷許願，期待自己會不會有一天真的成為明星？

從那一刻開始。

一道小小希望的火苗在我心裡點燃。

我知道這條路會很辛苦，但沒想到他不只是辛苦，而是一個必須堅持到底的選擇。

很多次我想要放棄，但我依然選擇繼續相信自己，所以走到了今天。

可是在看似一切都很順利的時候，我反而有時會感到空虛與無助。

努力想要做到最好，卻慢慢失去感覺，也常會有想家的時候。

曾經那道火苗變得很渺小，小到我開始懷疑自己是否屬於這裡，但我沒有離開，不是因為乖或聽話，而是因為我真的想要也渴望。

我知道那道光從未熄滅，所以我願意繼續為自己的種子澆水。

也許沒有終點，但我會用我的力量，讓心中的火苗再次燃起，相信他有一天會成為最耀眼的火焰。

照亮自己，給照亮那些看似渺小卻真實的希望。

最後，在這裡我想感謝每位支持我的粉絲，還有這一次高雄為我們做的一切，非常謝謝你們愛你們。

