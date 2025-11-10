周子瑜同框超正媽媽 「超凍齡臉蛋」曝光！

娛樂中心／江姿儀報導



南韓人氣女團「TWICE」台灣成員周子瑜，擁有精緻亮麗的外貌，及纖細窈窕的好身材，出道之初就圈粉無數，是許多人心目中的完美女神。周子瑜媽媽黃燕玲近日化身粉絲，隨著愛女各地演出，也曬出2人合照，母女倆皆高顏值，網友狂讚媽媽美到可以出道。





周子瑜媽媽街頭同框愛女曬美照 「凍齡神顏」吸13.5萬人朝聖：可以出道了！

周子瑜同框媽媽黃燕玲，2人站在一起像姊妹一樣。（圖／翻攝自IG＠topbeauty_lydia）

近日周子瑜媽媽黃燕玲跟著愛女到澳門、香港、菲律賓等地演出，表演結束後也遊玩，開心寫下「很高興在每個地方都留下了很美好的回憶，表演依舊很精彩」。她穿搭輕鬆舒適，外搭卡其色風衣外套，現身街頭同框愛女。她保養得宜的臉蛋紅潤透亮，修長瓜子臉配上大眼，五官立體、鼻量高挺，盡顯高雅氣質，2人站在一起宛如姊妹。

周子瑜媽媽「凍齡美貌」太驚人，網友狂讚「最美母女倆」、「可以出道了」。（圖／翻攝自周子瑜IG、IG＠topbeauty_lydia）

照片曝光，超過13.5萬人朝聖按讚，網友狂讚媽媽的高顏值「最美母女倆」、「可以出道了」、「媽媽太漂亮！」、「長超像！」、「女兒和母親好漂亮」、「現在才明白子瑜為何這麼美，母女都很漂亮」，還有不少粉絲激動高喊「岳母真美」、「岳母好」。













