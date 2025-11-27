周子瑜回台開唱機場造型、手袋曝光！狂換4套Max Mara大衣，同款全解析

韓國女團TWICE即將於2025年11月22日、23日在高雄國家體育場舉行演唱會，其中台灣成員周子瑜，終於在出道10週年之際圓了回家鄉開唱的心願！然而由於子瑜的行程滿檔，沒有和其他團員一同行動來台，而是在完成日本活動後於21日抵達高雄小港機場。這幾日，包括赴日本出席活動和數套的機場造型，全都由Max Mara包辦，子瑜甚至狂換了4套Max Mara大衣！從機場穿搭、大衣到手袋……本篇帶你看子瑜同款全解析！

周子瑜回台開唱機場造型

周子瑜21日抵達高雄小港機場，身上穿著Max Mara泰迪熊Teddy Bear Icon Coat系列大衣，選擇以經典的Camel駝色為機場造型營造優雅風格，內搭白色高領上衣簡單製造出層次，而手中則拎著大尺寸的Whitney Bag，作為機場包再適合不過！上頭還掛著一個小亮點——Max Mara毛毛耳罩。





周子瑜出席Max Mara日本活動

周子瑜20日出席日本東京表參道Max Mara「THE CAMEL, timeless」快閃店開幕活動，為致敬品牌標誌性的駱駝色，子瑜穿著一身Max Mara Resort 2026的駝色平口禮服，上頭有大小錯落水鑽鋪蓋，讓整身散發出金色光芒，外罩品牌經典Ludmilla Icon Coat駝色羊絨大衣，並運用金色的Whitney Nano Bag來襯托、統整色調，搭配上閃亮水光的妝容，讓子瑜宛如沙漠中的女神降臨，實在太美了！





周子瑜出席Max Mara日本活動

活動上周子瑜也示範另一款Max Mara經典大衣，為Tabaco顏色的泰迪熊Teddy Bear Icon Coat。





周子瑜日本機場穿搭

稍早周子瑜前往日本參加活動前，也曝光另一套機場造型，她選穿一套森林綠色的短款大衣，來自Max Mara 2025秋冬秀款，搭配一只Max Mara BIANCA ROUGH手袋（目前台灣沒有販售），並以黑色透膚絲襪、高跟靴完美收尾，不僅兼具高雅氣場與女人味，同時也凸顯濃郁的秋冬氛圍，美照大片一出，令人讚嘆子瑜的美貌彷彿每一刻都更升級！









